自爆係IU粉絲　TEMPEST克服新冠出道望進軍海外

韓國選秀節目《Produce 101》第二季出身的義雄和炯燮，偕韓彬、本奕、火朗、恩燦和太徠組成新人男團TEMPEST，於3月2日憑出道專輯《It's ME, It's WE》正式出道，組合早前接受東網訪問，分享出道感受及今後的目標。

組合原定於2月21日出道，但因為全員確診新冠肺炎而被迫押後，問到他們的近況和出道的心情，隊長義雄說：「感謝所有擔心我們的粉絲，雖然因為要推遲出道而有點遺憾，但在居家治療期間，可以回顧自己，重新整頓身心，我們已經以更健康的狀態回歸，展現更帥氣的演出，今後我們會帶着熱情，繼續努力向前跑的。」

談到出道專輯，炯燮指《It's ME, It's WE》是一封自我介紹信，展現7位不同魅力的人齊聚一堂，誕生成為「It's WE」，收錄了清涼和強烈等多種類型的歌曲，問到最喜歡哪首歌曲？韓彬、炯燮和義雄均選了《Bad At Love》，本奕、火朗和太徠就選了《Just A Little Bit》，恩燦則最喜歡《Find Me》，而今次主打歌是《Bad News》，火朗表示他們花了1個月左右去練習舞步，問到哪位成員學得最快？他說：「雖然我是擔任領舞，但我認為是本奕哥學得最快，是在最短時間內完整地記熟所有舞步的成員。」

問到成為歌手的契機，太徠指從小便想成為一名歌手，當時他看了男團WINNER成員宋閔浩的演出，感受到對方在演出時的魅力，從此便夢想成為歌手，而義雄就自爆是靚聲歌后IU的粉絲：「她是我非常尊敬的榜樣，很想和IU前輩合作，我通過前輩的音樂得到很多安慰，得以成長。」他們又表示很想亮相《Running Man》和《認識的哥哥》等充滿活力的節目，希望通過與前輩們交談獲得力量和動力。

作為剛出道的新人，義雄表示除了希望得到今年的新人獎之外，也希望以後大家可以通過音樂好好認識TEMPEST，又期望在海外頒獎禮取得好成績：「我們想要在《Billboard音樂獎》和《格林美音樂獎》獲獎，成為這個時代的代表。」恩燦最後特別跟香港粉絲打招呼：「想對從開始便陪伴和喜愛我們的iE（官方粉絲名）們說聲謝謝和愛你們，我期待總有一天能直接與大家見面。」