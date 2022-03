自爆係IU粉絲　TEMPEST克服新冠出道望進軍海外

韓國選秀節目《Produce 101》第二季出身的義雄和炯燮,偕韓彬、本奕、火朗、恩燦和太徠組成新人男團TEMPEST,於3月2日憑出道專輯《It's ME, It's WE》正式出道,組合早前接受東網訪問,分享出道感受及今後的目標。

組合原定於2月21日出道,但因為全員確診新冠肺炎而被迫押後,問到他們的近況和出道的心情,隊長義雄說:「感謝所有擔心我們的粉絲,雖然因為要推遲出道而有點遺憾,但在居家治療期間,可以回顧自己,重新整頓身心,我們已經以更健康的狀態回歸,展現更帥氣的演出,今後我們會帶着熱情,繼續努力向前跑的。」

談到出道專輯,炯燮指《It's ME, It's WE》是一封自我介紹信,展現7位不同魅力的人齊聚一堂,誕生成為「It's WE」,收錄了清涼和強烈等多種類型的歌曲,問到最喜歡哪首歌曲?韓彬、炯燮和義雄均選了《Bad At Love》,本奕、火朗和太徠就選了《Just A Little Bit》,恩燦則最喜歡《Find Me》,而今次主打歌是《Bad News》,火朗表示他們花了1個月左右去練習舞步,問到哪位成員學得最快?他說:「雖然我是擔任領舞,但我認為是本奕哥學得最快,是在最短時間內完整地記熟所有舞步的成員。」

問到成為歌手的契機,太徠指從小便想成為一名歌手,當時他看了男團WINNER成員宋閔浩的演出,感受到對方在演出時的魅力,從此便夢想成為歌手,而義雄就自爆是靚聲歌后IU的粉絲:「她是我非常尊敬的榜樣,很想和IU前輩合作,我通過前輩的音樂得到很多安慰,得以成長。」他們又表示很想亮相《Running Man》和《認識的哥哥》等充滿活力的節目,希望通過與前輩們交談獲得力量和動力。

作為剛出道的新人,義雄表示除了希望得到今年的新人獎之外,也希望以後大家可以通過音樂好好認識TEMPEST,又期望在海外頒獎禮取得好成績:「我們想要在《Billboard音樂獎》和《格林美音樂獎》獲獎,成為這個時代的代表。」恩燦最後特別跟香港粉絲打招呼:「想對從開始便陪伴和喜愛我們的iE(官方粉絲名)們說聲謝謝和愛你們,我期待總有一天能直接與大家見面。」