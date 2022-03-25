露下乳中空裝　低腰穿搭回歸

潮流是一個圈，今年春夏被露腰裝洗版，超短上衣加低腰裙或褲，露出整個腰身甚至少少胸。這個穿搭風格有些似曾相識。回想起早十年就特別流行穿低腰褲露出蛇腰，更會加多條有名牌Logo的腰帶去凸顯身份。現在這股風潮又再捲土重來，在各大社交平台都見到Bella Hadid、Zendaya、Jennie、Amy盧慧敏等時尚名人穿上露腰裝的打卡相，時尚Blogger兼設計師Chiara Ferragni更表示，即使在零下溫度，也不畏寒冷第一時間穿上露腰裝以跟上潮流。不過露腰裝好「蝦」人着，沒有好身材隨時會穿成「五五分身」比例，有肚腩更加有礙觀瞻，所以冇信心穿出美感的話，都係睇吓魔鬼身材Model示範就算喇！

穿搭重點

只要細心觀察這股露腰潮流，就會發現雖是翻炒過往的低腰裝潮流，但上身衣物款式卻有不同，不再是簡單一件短裝上衣，而是短到露出少少胸部的下圍，非常性感！如果沒勇氣暴露的話，可選擇剛好遮蓋住胸部的上衣，就不會失去此裝扮的特色。搭配方面，可襯低腰褲或裙，又或加上一條款式簡約的方形設計皮帶，甚至露出內褲邊去突出腰部，這樣一來就可以大面積露出腰部線條，打造獨特的身形比列。外國造型師Ashley就因為太喜歡這種風格，開設了一個帳號@miumiuset專門分享這種穿搭，想跟潮流的不妨去睇吓。