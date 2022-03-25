孖大S玩秘遊韓國　具俊曄上網跪求昔日約會餐廳

台灣女星大S（徐熙媛）與韓國男星具俊曄結婚，依家具俊曄就住喺大S豪宅度過7日自主管理，順便禁室培情。新婚愛侶冇得見人，呢排都係靠阿妹小S（徐熙娣）同知道二人曾拍拖嘅好友代為發言，就好似黃子佼提到當年同小S拍拖時，曾同S家3姐妹去韓國搵具俊曄，3對情侶齊齊約會食蟹，加上小S又講起當年具俊曄帶佢哋一行6人食醬油蟹蓋飯，後來大S同具俊曄分手後，兩姐妹再去韓國就搵唔到間舖頭。兩段訪問影片竟激起韓國網友好奇心，想知道到底係邊一間美食名店，更有人P圖質問，要具俊曄解謎。

估唔到體貼網民心意嘅具俊曄，真係收到大家嘅要求，佢凌晨就喺社交網向網友急求餐廳新地址：「所以！！！我來解釋了！！！可是這裏現在還營業嗎？我之前去過，好像不見了…如果搬到別的地方的話，地址請（告訴我）…」有韓國網友留言表示店家已搬咗去韓國瑞草區，不過台灣網友就錯晒重點，嗌「姐夫」下次可否打中文或英文，等佢哋都可以一齊同具俊曄交流。

另外，有網友發現剛同大S離婚4個月嘅前夫汪小菲，佢偷偷哋喺社交網取消Follow大S，早前佢又將自己帳號改名做「汪少菲」，依家又默默改番做「汪小菲」，即被指佢對大S已經心死，決定「做番自己」重新出發。