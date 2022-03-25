奇洛李維斯出席西藏慈善騷傳被內地封殺

荷里活男星奇洛李維斯（Keanu Reeves）本月3日現身美國舉行的「西藏之家慈善音樂會」，事後即傳被中國內地封殺。據美國傳媒指事後至少19部他主演的電影於內地的串流平台遭下架！

查實早於1月時，奇洛因被傳參加「西藏之家」舉辦的線上音樂會而觸怒內地網民，紛紛留言批評其中有網民更直接叫奇洛滾出中國市場，並話明要抵制他的新作《22世紀殺人網絡：復活次元》（Matrix:Ressurrections）。不過影片最終仍然順利於1月14日在內地上映。雖然被內地網民批評，但奇洛仍然拍片現身音樂會並朗讀艾倫金斯堡的詩《Pull My Daisy》。而有指事後他主演的名作包括《22世紀殺人網絡》（Matrix）系列以及《生死時速》（Speed）等至少19部電影都在多個內地串流平台「被消失」。有媒體更注意到就連他參與配音的動畫《反斗奇兵4》（Toy Story 4）雖然仍然有得睇，但片尾配音演員只列出內地配音員，以避免列出奇洛的名字。

除了奇洛之外，另一荷里活著名男星畢彼特（Brad Pitt）97年因主演劇情片《西藏七年》（Seven Years in Tibet）而傳被內地封殺。