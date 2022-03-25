口味隨意配搭　自調雞尾酒無難度

以往放工，最喜愛聯群結隊去酒吧Happy Hour，點杯雞尾酒談天說地，不知幾咁寫意。現時酒吧還禁止營業，想飲的話還是自己在家調配吧！近日有新出的烈酒品牌到港，無論是大熱的氈酒，又或是新品種烈酒都有，買回家加點香草、水果等食材，隨時隨地都能調配出啱口味的美酒。

德國新酒

提到德國酒，首先想到是Riesling，其實當地還有很多烈酒。早前登港德國新品牌MEMORY KORN，是本地較少見的科恩酒，它由麥芽發酵，經雙重蒸餾，沒有添加食用色素、調味劑或甜味劑，最少要有32%酒精度，香醇而不嗆喉，除了淨飲，在德國還流行加啤酒調配成類似深水炸彈的美酒，又或加水果或汽水調配雞尾酒，讓味蕾有全新感受。現時在指定網站購買時輸入優惠碼「KORNBrand」，會有9折優惠。

大熱氈酒

近幾年本地流行氈酒，近日灣仔The Hari Hong Kong和外國姊妹酒店聯合推出首個氈酒品牌The Hari Gin，這款乾氈酒混合小荳蔻、桂皮、八角和丁香等香料，酒店餐廳將之加入柚子、水蜜桃泥、蜂蜜、蘋果酒和酸橙製作Blaue Blume，另一款Sprezzatura以蘋果、酸橙、糖漿和塔巴斯科辣醬混合，配藍芝士餡橄欖，味道獨特。除在餐廳飲用，客人亦可選購整瓶回家慢慢調配自己喜愛的雞尾酒。