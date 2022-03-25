限量中的唯一　Sián硬頂版

Sián擁有跟經典Countach般鋒利、鮮明的修長輪廓，整體設計既簡約又硬朗。至於「Y」字型的前車燈，設計靈感則來自2017年林寶堅尼推出的Terzo Millennio概念車。（互聯網）

全球限量生產僅82輛的Sián混能超級跑車（63輛Coupés硬頂版，19輛Roadster開篷版），不僅是林寶堅尼（Lamborghini）V12家族中最低重量功率比的車型，更是該品牌史上動力最強勁和速度最快的超跑，兩年前未推出便迅即售罄，當時公布的未連稅基本售價已達210萬歐元。早前63輛限量硬頂中唯一擁有Verde Bronte綠色定制啞光車身配Giallo Arge金黃色碳纖維擾流套件的Sián抵港交付，盡顯其獨特尊貴個性。

不少車主都喜歡將自己的愛驅變成最獨特的座駕，更何況是全球限量的混能「林寶」呢！為進一步增強其專屬特性，廠方體貼地將「創作」特權開放予每位Sián車主，讓車主與Centro Stile設計中心的團隊溝通，通過Ad Personam高級個性化定制，挑選不同車內車外配飾，創造出專屬的Sián。而抵港交付的這輛Sián，不止配上Verde Bronte綠色定制啞光車身，頭唇、後擾流板和其他部件更揀選了Giallo Arge金黃色碳纖維擾流件。內飾則以Alcantara Nero Ade黑色及Verde Scandal亮綠色對比鮮明的雙色配搭，並融入與車身擾流件如出一轍的金黃色碳纖裝飾。

Sián是林寶堅尼旗下首款混能超跑，車載的混合動力系統由一台採用鈦合金進氣閥的6.5公升V12自然吸氣引擎、一個首次被置波箱內、直接與車輛連接的48V低伏特驅動馬達，以及一組置於駕駛艙與引擎之間隔板中的超級電容(Supercapacitor) 組成。該超級電容屬世界首創的電力儲能技術，取代了傳統鋰電池，更輕量化之餘，性能亦更出眾。它跟傳統鋰電池最大不同是，超級電容的馬力流擁有對稱的特性，能以相同的馬力進行充電和放電。配合車載自家研發的先進煞車能量回收系統，在每次煞車，儲能系統均能恢復滿電。儲存的電能可即時用於增強動力，為加速過程瞬間增加扭力，兼能在低檔時實現瞬間加速。坐擁785CV最大馬力的V12引擎，結合混能系統提供額外的34CV馬力，總動力輸出達819CV，0~100km/h加速更可在2.8秒內完成，極速逾350km/h。

規格表

車型：雙門雙座位混能跑車

動力系統：6.5L V12自然吸氣 配48VSupercap

總效馬力：819CV(引擎：785CV@8,500rpm；48V驅動電馬達：34CV)

傳動：七前速ISR波箱

驅動：中置引擎、四輪驅動

0~100km/h：少於2.8秒

極速：逾350km/h

車身體積：4,979×2,080×1,143mm（長×闊×高）