禁足一個月都中！Celia K.一屋八人全部確診

近年由模特兒轉型做KOL的Celia K.（郭玥彤）昨晚（24日）在社交網上載短片，自爆之前「失蹤」一段時間，是因為一家五口及三位家傭，一屋八人全部確診！她拍短片描述經過並分享如何照顧女兒的心得，希望能幫助一班要自救的媽媽：「好感恩依家已經全部人好番晒，大家一齊加油繼續抗疫。」

四年抱三、育有三個囡囡的Celia K.，說因深知疫情嚴峻，故在過去一個月「禁足」，全家都冇出街，避無可避，有天其長女突然發燒並燒至39.5度，直至晚上更燒至41度，用了多個不同牌子的快速檢測：「只得一個快速檢測，係有一條暗線，因為我仲有個3歲嘅女、同埋11個月大嘅BB，所以立刻將大女隔離。」由於大女更高燒至42度，Celia K.不斷替她沖涼及貼退熱貼來降溫：「佢沖涼時瞓着咗，嚇到我以為佢暈咗！」雖然找不到診所或醫院診治，但幸好成功在網上就診。

Celia K.說後來發現感染源頭是家傭，並立刻把她們隔離，當大女三日後退燒，三歲的次女及11個月大的BB也先後發病，擾攘多天後，則輪到Celia K.及丈夫也發病。她說分享經歷，是希望大家不要認為中招是可恥及感尷尬，更感謝朋友及醫生的幫助外，更推介洋葱蘋果水等飲料及湯水，可以有助增強抵抗力。