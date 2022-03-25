不可能任務︱譚俊彥玩攀登架跌爆牙有陰影

由視帝譚俊彥（Shaun）率領藝人關曜儁（Leo）、李思雅（Cindy）、伍富橋、余應彤、何泳芍（Honey）、鄔嘉駿及吳紫韻（Purple）拍攝的無綫綜藝節目《不可能任務》，在最近一集中眾人接受「特警遴選體驗」終於進入最終回，他們需要先背著50磅沙包跑500米，之後放下沙包通過7個障礙物，包括爬牆、攀越馬騮架及爬繩網等，通過所有關卡後，眾人需再跑 100 米直衝終點。

身為隊長的Shaun攀越馬騮架時連番失敗兼不斷從架上掉下來，Shaun自爆有心理陰影：「馬騮架係我由細到大嘅陰影，我好細個曾經喺馬騮架度跌落嚟，跌爆咗隻牙。」在任務中多番受挫的他又慨嘆體能大不如前：「一年前我膝頭受傷，但我堅持紮住佢嚟跑步，其實到咗我呢個年紀，好多嘢都冇以前咁Fit，但我一定要衝破呢個心理陰影。」

8人之中，以Leo及Cindy的表現最好，Cindy更擊敗不少男隊友，一Take過完成攀越馬騮架，獲得全場一致掌聲，不過Cindy途中一度因為畏高，反遭Honey及Purple爬頭，但最終Cindy憑藉意志力，戲劇性地爆Seed扳回一城。

雖然男藝人已率先完成所有比賽，但為了鼓勵女隊友堅持到最後，伍富橋、余應彤及Leo分別在最後衝線段陪著Cindy、Honey及Purple跑到最後，期間更不斷予以鼓勵，令Honey坦言有戀愛感覺：「余應彤係咁望實我，不停咁叫我個名，嗰下好Sweet，有啲In Love感覺。」