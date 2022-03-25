金像獎︱「一代笑匠」許冠文獲頒終身成就獎

「第40屆香港電影金像獎」日前宣布延期於7月17日舉行，今日（25日）大會率先公布兩個最高榮譽獎項的得主，「終身成就獎」與「專業精神獎」分別由許冠文與周國忠獲得。香港電影金像獎協會主席爾冬陞代表大會向「一代笑匠」許冠文先生，以及有「金較剪」美譽的周國忠先生，超過半世紀以來孜孜不倦為香港電影製作砥礪前進致以由衷敬意。

許冠文有「喜劇天王」之美譽，於上世紀七十年代起以自編自導自演的經典喜劇電影開創港產片新風氣，帶動新潮流，他在1974年推出首部作品《鬼馬雙星》即大破6百萬關口，打破香港的中西票房紀錄。其主演的《摩登保鑣》為他拿下1982年第一屆「香港電影金像獎」最佳男主角的榮銜，風頭一時無兩。然而他並沒故步自封，八十年代以後，開始多與其他導演合作，先後創作出《神探朱古力》（1986）、《雞同鴨講》（1988）、《合家歡》（1989）和《搶錢夫妻》（1993）等賣座作品。

至於周國忠有「金鉸剪」之稱，曾膺香港電影金像獎、台灣金馬獎、亞太影展的最佳剪接獎，亦擔任過監製、策劃、發行、後期製作等崗位，以「周身刀張張利」的「電影多面手」稱之更為貼切。

周國忠畢業後在父親的影片沖印公司工作，閒時走到剪接師身後觀摩學藝。他隨後遇上一生中最重要的伯樂——麥嘉先生，並擔任麥嘉第一部電影《一枝光棍走天涯》的剪接，自此二人合作無間。周國忠後來與林嶺東、周潤發合組銀獎製作公司，出任過電影出品人、監製、策劃、發行、後期製作等不同崗位，又與友人創立聲藝錄音室、晶藝字幕公司，並成功策劃與黃百鳴等收購東方彩色沖印公司，為香港電影業界發光發熱。