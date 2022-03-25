本日日本：一模一樣！經典朱古力出可愛收納袋

日本熱賣朱古力TIROL CHOCO（チロルチョコ）相信很多朋友都食過，細細粒的四方造型，一直很受日本人喜愛，而且還有多款口味，總有一款啱你心水。而這款「國民」朱古力將於3月28日推出60周年紀念特集《TIROL CHOCO Multi Pouch Book》，賣點係隨書會附送照足TIROL CHOCO外形而設計的收納袋，袋子分別有「牛奶朱古力」和「咖啡鳥結糖朱古力」兩個款式，尺寸為17×17×5.5cm，足以讓你放入150粒TIROL CHOCO！袋內的間隔可按不同需要轉換擺法或取走，十分方便，用來放文具及化妝品一流。而且拉鏈上還有極像真的朱古力裝飾，絕對有想食落肚的衝動。至於特集內容方面，則會介紹TIROL CHOCO的種種知識，例如牛奶朱古力包裝的秘密、過去發售過的特別味道及看橫切面估味道的小測驗等。按袋的款式及售賣地點，分別有《TIROL CHOCO Multi Pouch Book Coffee Nougat ver.》、《TIROL CHOCO Multi Pouch Book Coffee Nougat ver. Special Package》及《TIROL CHOCO Multi Pouch Book Coffee Milk ver. Special Package》三個版本，前者在一般書店及寶島Channel網站有售， 兩款Special Package版本則於日本FamilyMart便利店及寶島Channel網站有售，各售1,980日圓（約HK$131）。