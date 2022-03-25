爭做女主角！JW學Lady Gaga兼顧唱歌同做戲

歌手王灝兒（JW）日前擔任TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》的嘉賓，接受主播許文軒專訪，大談推出新歌《納斯卡線》感受。

她過去一年以拍劇居多，較少推出非劇集歌曲，她說：「我想趁後生，趁有機會嘅時候完成自己想做嘅嘢，例如嘗試拍劇，所以上一年有機會接觸到拍劇，就擺咗好多心機落去，希望做得好好。其實中間一有空檔，我都有秘密錄音同製作歌曲。新歌《納斯卡線》其實喺一年前已經整好，但我想咗全年嘅音樂計劃先至一次過推出，唔想出咗一首歌之後又停咗落嚟，咁不如留番今年進行。大家唔使擔心，我唱歌同拍劇兩樣嘢都會做，好似Lady Gaga都係唱唱下歌，發現自己好鍾意演戲，所以我覺得鍾意就要嘗試，對我嚟講兩樣嘢可以同步進行。」

事事親力親為

她表示今次推出新歌有種畢業後工作的感覺，以往出歌很多事情都會交由公司處理，但今次則事事親力親為：「例如想要咩類型曲風、搵邊啲音樂人同班底、拍MV搵咩導演，全部自己搞，呢個過程學到好多嘢，但就有少少壓力。今次我仲爭取做番女主角，因為對演戲愈嚟愈有興趣，中間有一場鬧交戲，我同男主角本身係冇任何對白，我哋自己去到現場Jam出嚟，出嚟效果好好。」

談到上一年的拍劇實戰經驗時，她坦言以前較怕醜，拍MV時不敢望住對手雙眼，現時覺得拍劇很好玩，可以演繹別人，不過仍有很多不足：「拍《痞子殿下》時有好幾場戲要喊，但我拍喊戲真係覺得好難，我有親眼見過周嘉洛、陳瀅同朱敏瀚，佢哋一拍喊戲，眼淚自然就流落嚟，我覺得佢哋好犀利。就算我滴埋眼藥水，唔知我係咪眼乾，我滴咗勁多都冇嘢出，吸晒！小寶（陳嘉佳）教我擦少少薄荷膏喺對眼下面，我擦咗勁多，連啲眼妝都開始冇，我都係喊唔到，真係好大打擊。」她後來發現自己最大問題是大喜歡說話，埋位前經常跟攝影師、燈光師吹水：「其實應該要培養感情，慢慢進入狀態、入戲，咁樣自自然然就可以，所以我決定拍嘢前唔會再同其他人講嘢，咁就唔使依賴眼藥水、薄荷膏。」