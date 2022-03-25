祝文君設靈女兒哀傷　丈夫心形花牌悼念

藝人祝文君2月28日因肺癌病逝，終年55歲，今日（25日）在大圍寶福紀念館3樓福壽堂設靈，祝文君不少生前好友致送花牌致哀，包括譚玉瑛、麥長青、黎芷珊、黃智賢、廖碧兒、魯振順、方伊琪、李文標、胡櫻汶、韓君婷、王書麒、許秋怡、區海倫、敖嘉年，還有僱主電視廣播有限公司、藝進同學會、香港演藝人協會、香港早晨和香港動作特技演員公會等致送花牌，靈堂外亦放了不少祭品。祝文君靈堂以彩色鮮花裝飾，佈置簡潔，靈堂橫匾寫着「懿範長存」四個字，掛上一張她臉帶微笑的照片，她的丈夫陳忠建和女兒陳凱瑩的心形花牌就擺在靈堂中央位置。

近下午5時，藝人譚玉瑛、黃建東、鍾志光、王維德和麥德羅陸續現身靈堂致祭。麥德羅受訪時稱最難忘與祝文君十年前赴英國登台，同渡2星期的愉快日子，之後經常合作，讚對方為人活潑精靈，是一個快樂小天使，他透露2個月前與對方聚餐，見她清減了及戴了帽子，當時祝文君表示是減肥瘦咗，後來獲悉她離世，感到好突然和感到婉惜，如果早知對方患病，他表示其表哥是醫院的院長，專醫癌症，可能會幫到對方：「頭先聽到朋友講，早前佢已經甩頭髮，所以戴帽，王維徳早前同佢食飯前，原來佢嘔過血。」他奉勸大家要開心啲、保持正能量，可以減低患癌症機會。他說：「我個妹都係50歲患癌症過世，今日拜祭祝文君，諗起妹妹好傷感。」

王維德表示幾個月跟祝文君食飯聚會，原來是最後見面，他說祝文君當日遲到，見她清減不少，但胃口不錯，有講有笑，並不知道她患病，直至她患癌離世的消息傳開之後，有朋友才透露原來當日出席飯局前祝文君已不適嘔血。王維德說：「我接受唔到佢離世，因為我哋成拍住做情侶和夫妻，同埋做過好多表演騷，所以好難過。」