A6 Avant e-tron　純電旅行概念車發表

以量產為主導的全新奧迪(Audi)豪華行政級純電動旅行概念車A6 Avant e-tron Concept日前發表。

車載與保時捷（Porsche）攜手合作研發、專為電池電動駕駛模組而設的新技術平台--全新PPE (Premium Platform Electric）純電模組化平台，不止擁有低離地距，低重心的特性，置於車軸之間的電池組體積及軸距均可進調節，適用於SUV、CUV及其他車款，當然也包括Audi的A6系列。並預告首款在PPE平台建構下的量產車款，將會在2023年隆重登場。

擁有0.24 cW低風阻系收數的A6 Avant e-tron Concept配備800V高壓充電技術，所配置的電池，可在270kW功率的充電站快速充電，只需10分鐘即可補充300km續航力。在前及後車軸各配置一組電動馬達，可提供高達350kW的功率輸出，相等於800Nm峰值扭力的強勁動力。配上quattro四輪驅動系統，並透過電子系統分配動力，在操控動感與節能之間作出平衡。懸掛系統方面，前軸配上五連桿避震，後軸配上多連桿避震，同時配備主動式氣壓吸震筒，以提升全天候舒適與動感並重的駕駛操控。廠方預計，在研發初期頂級高性能車型的0-100km/h加速表現可於4秒內完成，而入門級車型的0-100km/h加速亦會少於7秒。