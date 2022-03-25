人妻慾求不滿　嗒壯男解悶

對老婆好係男人嘅本分，除咗要愛錫佢，仲要滿足到佢，如果唔係就會好似日本AV界班人妻咁，因為備受老公冷落，感到生活苦悶又枯燥，搞到慾求不滿，結果咪要四圍嗒仔囉！

主動勾引

喺Fitch出品嘅《流汗中出肉彈交尾》中，人妻田中寧寧原本同老公返鄉下探親兼度假，但係老公因為操心工作，所以叫寧寧先行出發，自己隨後幾日先到。寧寧返到鄉下探望父母之後，喺屋企百無聊賴，不過好快就搵到樂趣，因為當佢見推銷員同維修員上門時，就會露出一對巨乳勾引對方，此時此景係男人都唔會抗拒啦！原來阿妹被老公冷落咗好耐，見到後生又精壯嘅男人正好滿足其慾望。就係咁，寧寧趁老公未嚟到嗰幾日，接連同其他男人瘋狂激戰，而且仲要打真軍兼中出收場添！

榨乾小鮮肉

喺M's video推出嘅《對這些已婚婦女來說很好吃》入面，推川悠里同有岡美羽呢兩位巨乳人妻唔單止係一對好姊妹，仲面對同樣嘅命運，就係家境富裕但卻心靈空虛，被老公冷已經好耐冇佢哋行房，因而變得慾火高漲。為咗滿足身心，佢哋結伴落夜店消遺，順便尋找獵物上床。有一晚，兩位人妻遇到小鮮肉，喺佢哋嘅低胸裝及主動挑逗下，好快就成功勾引對方去爆房，一入到房，兩位人妻就狂性大發，從小鮮肉身上一次又一次咁榨取快感，連番激戰到第二朝早，真係清晒倉呀！

會議室鬼混

片廠大人之劇場推出嘅《魔鏡會議室 羞恥與快感》，講述人妻夏目彩春喺一間公司嘅高層，表面風光，實際上生活相當苦悶。有一晚，佢留喺會議室自摸，點知被加班嘅男下屬涼介發現，仲主動衝入嚟幫手，搞到春妹有啲不知所以措，但係好快就變得好享受，仲玩唔同體位相當激烈，因為佢實在太飢渴喇！自此之後，彩春返工嘅時候就採取主動，同涼介喺會議室連番激戰，呻吟聲仲響遍全公司，不過其他同事聽到都當冇事發生，繼續埋頭苦幹，場面相當搞笑。

簡評

男人冷待老婆真係唔啱，至少都要喺床上好好滿足對方嘛！而今日為大家介紹嘅慾求不滿人妻作品，就講述一班備受老公冷落嘅人妻點樣偷食喇！喺3部作品中，本仙最鍾意田中寧寧主演嘅《流汗中出肉彈交尾》，原因係寧寧身材豐滿肌膚鮮嫩，胸前對H奶仲正到不得了！另外，佢喺多場激戰與不同男人鬼混，過程中個安全套又好容易鬆脫，鬧出唔少搞笑畫面，令作品增添趣味！