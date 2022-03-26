【是日通勝】

農曆二月廿四

壬寅年 癸卯月 戊寅日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、晚上7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：交易、立約、醞釀

忌：祭祀、針灸、置產

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：6、17、22、30

幸運顏色：紅、紫

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：獲愛神眷顧，單身者有機會遇到合眼緣對象。

金牛座：無心工作就索性休息，不必把自己逼得太緊。

雙子座：人際溝通欠順暢，亂發脾氣只會令問題惡化。

巨蟹座：精神奕奕，行動力強，今天宜處理重要事情。

獅子座：為之前亂花錢付出代價，需要調整理財策略。

處女座：用錢方面不夠理性，易買來一些無用的東西。

天秤座：善用空閒時間，再棘手的問題也能迎刃而解。

天蠍座：有不少雜務要處理，保持冷靜就沒有大問題。

人馬座：身心疲憊，聽一些輕快旋律，可帶來好心情。

山羊座：謀事一波三折，考驗毅力，不要輕言放棄。

水瓶座：謀事必須按部就班，力有不逮就應從長計議。

雙魚座：健康就是財富，趁周末好好休息，善待自己。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）豬 遇貴人

（跌）猴 多阻滯

鼠：感情發展平穩，偶有爭拗，也無傷大雅。

牛：情緒低落，頭頭碰着黑，容易與人頂撞。

虎：得財有難度，宜睇緊荷包，勿胡亂花費。

兔：人氣上升，只要待人有禮就能拓展人脈。

龍：財運稍遜，得財有難度，花錢要有節制。

蛇：狀態欠佳，精力難集中，工作容易出錯。

馬：渾身正能量，可從職場競爭中脫穎而出。

羊：生活安穩，宜默默耕耘，盡量保持低調。

猴：是日沖煞，生活不如意，切勿垂頭喪氣。

雞：健康運平平，做運動要小心，避免受傷。

狗：能力突出，易獲貴人提攜，事業易成功。

豬：貴人運強，事業受惠，財運也愈來愈好。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

土星回歸

沒有聽過土星回歸的你，有沒有看過電影《29+1》，一套從女性角度講述踏入三十歲的心情。那究竟土星回歸和三十歲又有甚麼關係？

此刻在宇宙運行的土星，位於黃道十二星座的水瓶座位置，如果土星在每個星座要運行兩年半，十二乘以兩年半，就剛剛好是三十年，所以由你出生那一刻的土星開始去計，到你大約三十歲的時候，土星就剛好走了一圈，回到原來的同一位置，所以稱之為土星回歸。

土星回歸，就是要總結過去三十年的人生成績表，無論是工作、家庭、實力、感情上，都要檢視一下，究竟有甚麼成就？有沒有達標？有沒有打好基礎？有沒有做好你確實要做的事？通常土星回歸時，心情都比較沉重，首先土星不是一顆開心的行星，它會帶來考驗規矩及限制，有收縮的傾向，所以面對土星的方法就是做好自己要做的事，鞏固實力，保持謙卑態度，才能夠安然度過，過程是辛苦一點，但一定不會白費努力。

將要面對土星回歸的你，又或是已經過了土星回歸，都可以諗下這段時間，你的工作或感情關係，有沒有態度認真，細心觀察，又有責任心等等，永遠都有可進步的空間之下，去改善自己某些缺點。其實在這段時間裏，一定有很多事情可以學習，因為土星不僅帶來磨練，還有成長。