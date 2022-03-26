捲政治風波！奇洛疑遭內地封殺　甄子丹新片恐陪葬

荷里活巨星奇洛李維斯（Keanu Reeves）本月參加美國「西藏之家」網上慈善音樂會，隨即捲入政治風波，昨日（25日）爆出其至少19部作品被多個內地串流平台全線下架，疑遭內地市場封殺！他與甄子丹合力打造的荷里活新片《殺神John Wick 4》（John Wick 4）恐受拖累，隨時在內地禁映，上畫無期！

奇洛李維斯1994年憑電影《生死時速》（Speed）一躍成為全球無人不識的荷里活巨星，紅足近30年，其作品也大受內地市場歡迎。今年1月，有指他將參加美國「西藏之家」（Tibet House）3月舉行的網上慈善音樂會，由於「西藏之家」被指涉「藏獨」色彩，奇洛參與演出的消息傳出後，即觸動部分內地網民神經，紛紛表示反感，並質疑他有辱華之嫌，除聲言要杯葛其作品外，更有不少網民高喊：「奇洛滾出中國市場！」

新作火速落畫

他主演的電影《22世紀殺人網絡：復活次元》（Matrix：Resurrections）雖如期於今年1月在內地上映，但未知是否受抵制浪潮影響，上映僅1個月便落畫，累收8,575萬元人民幣（ 約1.05 億港元），票房十分慘淡！

名字「被消失」

本月3日，奇洛果真如期「現身」網上音樂會，以短片形式朗誦一首詩《Pull My Daisy》，隨即燃起「被封殺」風波！近日有消息指他至少有19部作品包括《生死時速》及《22世紀殺人網絡》系列，被內地多個串流平台全線下架，甚至未能在有關平台搜索其名字。他「聲演」的動畫《反斗奇兵4》（Toy Story 4）雖成功「逃生」，依然可在串流平台收看，但在配音演員名單中，奇洛的名字已「被消失」。

因參與音樂會而「出事」的奇洛代價相當龐大，外間估計他分分鐘損失整個內地市場，2部新作包括他配音的動畫《DC超寵聯萌》（DC League of Super- Pets），以及與「宇宙最強」甄子丹合演的《殺神John Wick 4》也可能受連累， 隨時在內地「禁映」！

原定明年3月全球上映的《殺神4》，促成奇洛與子丹首度合作，在戲中身為盟友的他們先後到德國及法國取景，識英雄重英雄，拍畢後奇洛化身「送禮奇」，送上中國長笛給子丹留念，子丹當時大讚他真誠謙虛，是電影人榜樣，更約定若奇洛來港，一定會以美食盛待。