黃宗澤冇機會！周秀娜只吼靚仔　揭曉猛男新歡身份

藝人周秀娜（Chrissie）與黃宗澤（Bosco）及朱鑑然，日前為梁家樹監製劇集《叠影狙擊》開工，Chrissie談到早前被拍得與大隻猛男親密行街一事：「嗰個係我造型師！識咗好耐，成日一齊行街。（依家感情空白？同Bosco咁熟，會唔會諗吓？）做戲嘅時候唔會諗呢啲嘢，咁遲啲唔知嘅，依家做朋友幾好吖！（符唔符合你要求？）我哋太熟啦，可以發展成情侶嘅嘢基本上喺戲入面都拍晒，佢會悶㗎！」她大讚Bosco為人幽默，與他合作令人放鬆又放心，唯一缺點就是太靚仔，不過她是「外貌協會會員」，所以絕不介意！靚仔自然多桃花，問Chrissie會否擔心？她笑說：「唔會喎！我超級膚淺，同埋花心唔係靚仔專利，咁梗係搵個靚仔啲啦！其實兩個人一齊係講信任嘛，如果因為靚仔而唔信佢，咁好唔公平，信任同溝通緊要啲。（有乜擇偶條件？）最重要外貌、開心同夾唔夾，同埋要過到我爸爸嗰關先，佢要求好高，要好似佢咁孝順、錫屋企人同有事業先得。」

靠老友做媒人

Bosco與Chrissie老友鬼鬼，問到會否考慮發展？他竟笑稱未有當對方是女性：「佢係好多男人心目中嘅女神，但喺我心目中係男神，哈哈！佢個人好豪爽冇乜所謂，唔係嗰啲小公主咁。（你身邊有呢類朋友？）小公主我唔會同佢做朋友啦，我頂唔順呢啲。（咁你嘅擇偶條件係咩？）最緊要過到我媽咪同朋友嗰關，因為我見朋友仲多過見阿媽，佢哋成日都話介紹女仔我識，不過疫情冇得見咋嘛！」