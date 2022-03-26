任家萱首度開腔談新歡　情緒失控哭崩錄影廠

台灣S.H.E成員任家萱(Selina)近日為其電影《頭七》宣傳，更為台灣節目《同學來了》擔任嘉賓，大談首度擔演電影女主角的她一度難掩興奮之情，不過說到男友讓她觸動心弦的第一次時，竟突然淚崩錄影廠。

春光滿面的她一出場已被同場的人指有回春感，大家都奇怪她的另一半究竟做甚麼，令她依然有少女味，對此Selina坦言：「這個年紀已經清楚知道自己要甚麼，有自信也享受現在的生活，沒有刻意隱瞞，其實自己還很高調，只是你們沒有特別注意！被拍到的是自己最自在的一面。」

期間，現場播起S.H.E經典歌「戀人未滿」，主持即問她有否唱過給另一半聽時，她甜笑謂:「現在是『戀人已滿』的狀態！」表示還沒唱歌給另一半聽過，但反而聽過對方唱歌，並同時爆料：「但他唱的其實沒有很好聽。」

Selina又大爆男友為他做了不少感動的事情，她表示過去曾邀對方到家中下廚共進晚餐，她本身愛吃香菜，但當時因為天氣關係很難買到，在她打算放棄時，男友卻捧着一碗香菜出來，讓她又驚又喜，原來男友為了這碗香菜跑勻各大超市，最後是求麵檔老闆娘才買到，在分享過程時，Selina就感觸落淚謂：「這叫做香菜的重量，香菜很輕，可是在我的心裏很有重量。」男友貼心事性不只一單，在拍攝《頭七》時，很多演員內心難免不安，Selina指不論拍攝及宣傳時，都會帶各種護身法寶傍身，其中也包含男友特地為她求的護身符。