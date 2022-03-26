《造星III》陳葦璇雲浩影各簽新公司　樂壇大戰一觸即發

歌手陳葦璇（Kira）日前自爆跑步時因突發敏感性休克，急送入醫院ICU，大步欖過的她好運緊接而來，據知Kira獲環球唱片賞識，日前已動筆簽約加盟，公司銳意將她打造成新一代跳唱女王。女團出身的葦璇，於2020年參加《全民造星III》，憑着其紮實跳唱的表現，不單成為眾人的焦點，也被視為奪冠大熱，比賽當晚導師激讚她由頭帶到尾無出錯過，雖最終只能屈居亞軍，但其超水準的演出，獲得高度好評。

Kira曾經講過自己是個不斷去尋找機會的人，由女團時以陳嘉茵之名出道，到組合解散後，她就以獨立歌手身分再重新出發，並且作出360的大轉變，搣甩韓系女團形象，剪了一頭硬朗的短髮，比賽後她未有鬆懈經常苦練舞蹈、做gym練氣，時刻裝備好自己，靜待機會來臨，喜歡挑戰作新嘗試的她，希望將來可以唱到更多自己喜歡類型的歌曲，更渴望登上更大的舞台，實現多年來的唱歌夢。

當年葦璇在《造星》力壓另一對手雲浩影（Cloud），據知Cloud也被寰亞唱片睇中，已招攬她簽約旗下，本身有正職工作的她，決意瞓身一博追夢，正式轉戰演藝圈，唱片公司已積極為她製作新歌，今年有機會再在樂壇跟陳葦璇碰頭較量。