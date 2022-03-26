Meadows全新汽水系列 Meadows Cola登場　煲劇打機最佳拍檔

【特約報道】居家抗疫期間令人沉悶又乏味 不妨來一點少驚喜，為生活添上開心新意！ 有研究指出，港人平均每星期飲用 3至 5次有汽飲品， 絕對是 港人的飲料首選！ Meadows特別 推出全新 Meadows Cola系列，包括「原味」、「無糖」及「 梳打水」大家以超「親民」價即可一嘗各款夠氣夠GUR的有汽飲品，一口喝下 爽口的氣泡瞬間衝擊味蕾，人人釋放暢快心情，絕對是居家必備的飲品之選！

Meadows一向以高品質、物超所值及食品美味見稱，推出全新 Meadows Cola系列，以高質素及親民價HK$30/2排，每排6罐為市場帶來全新選擇！

港人飲用汽水講求「夠氣」，Meadows Cola系列氣泡口感比一般市面上的汽水更豐富，一開喝下去刺激又過癮，令您感受前所未有的暢快感，真正夠氣又夠 GUR！無論在家中工作想要 time-out抖抖氣、煲劇打機或者想有 me-time享受一下， Meadows Cola都是不二之選！除「原味」及「無糖」外，品牌同時考慮到近年港人注重的健康飲食，同步推出之含零卡路里「梳打水」，可單飲或搭配不同生果創作個人口味！想更滋味？伴上 Meadows各款香脆小食如薯片、曲奇、餅乾及果仁等，即可瞬間將味道層次昇華！

要感受 Meadows Cola 有幾夠氣？3月25日起至4月14日共三週可大玩Instagram 限時動態濾鏡遊戲！透過自拍濾鏡偵測口部及頭部動作，於限時20秒內移動頭部和「擘大口」收集畫面噴出之氣泡即可，遊戲結束後標籤@hkwellcome 及 @2位朋友並貼上個人限時動態，分享分數截圖給hkwellcome 每週最高分數之首100名，可贏得 Meadows Cola 系列零食汽水禮品包！