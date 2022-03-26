奧斯卡陷入新冠恐慌　眾星怕檢測中招缺席

《第94屆奧斯卡金像獎》即將於香港時間下周一早上於美國洛杉磯杜比劇院隆重舉行，由於疫情於當地仍然嚴峻，大會昨日突然收緊奧斯卡「防疫限制」，出席者必須要呈交兩次核酸檢測結果才能出席。據知不少出席者現正陷入焦慮中，其中獲奧斯卡7項提名的《貝爾法斯特》（Belfast）導演堅尼夫班納（Kenneth Branagh），由於他上周末確診正隔離中，所以他恐怕「過唔到關」被迫缺席奧斯卡！

據知堅尼夫是出席完月中舉行的「英國奧斯卡」《英國影視藝術文化學院頒獎禮》（BAFTA）後確診，有其他出席完確診的人士向傳媒表示：「基本上我當天曾交談的每個人都中招。」當日出席BAFTA的明星眾多，除了堅尼夫之外，擔任奧斯卡頒獎嘉賓的天后Lady GaGa亦是其中一人！

除了堅尼夫之外，獲12項最多提名的《犬山記》（The Power Of The Dog）亦至少有4名演員過去一周亦全部中招。恐怕未能通過檢測出席奧斯卡。暫時未知角逐最佳男主角的班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）是否其中一名《犬》染疫演員，班尼狄去年自爆曾確診。荷里活經理人公司的消息人士說：「每個人都在等待檢測結果，尤其對於大明星同提名者更是倍感焦慮，因為這可能是他們人生中最重要的榮耀時刻。」