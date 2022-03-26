營養師教路：隻豬點食至係醒

晚市禁堂食令不少人開始煮飯仔之路，不過唔煮唔知食材的種類是如此多，特別是豬牛羊等常見的肉類，更是不同部位都有所不同。想食得更健康？當然要向營養師偷師！「家營營養中心」創辦人兼認可營養師（香港營養師學會）吳耀芬（Kathy），為大家傳授3個健康食豬小技巧，等大家可以食得更有「營」。

【選豬有計 以瘦為主】

雖然說豬的不同部位都含有脂肪、膽固醇、蛋白質及鐵等成分，可按自己需求，均衡飲食，補充不同的營養，但同時亦要注意脂肪的攝取，Kathy建議大家一切以瘦為主，Kathy說：「豬柳、里脊肉、里肌肉、肩胛肉、腰肉等都是高蛋白又低脂的選擇。另外可選擇進食豬肝和豬肺等高鐵又低脂的部位來補充鐵質。」至於高脂的部位，Kathy建議大家少食，她說：「高脂的部位通常是近骨位、近腩位、內臟類及皮層較多的位置，如豬扒、豬腩肉、豬大腸、豬耳等。」

【識得煮 兼顧收身保營】

自古收身與肉類似乎不可並存，其實不然，選肉上除了同樣要選瘦肉外，Kathy亦提到煮法上的建議。「可選用煎、炒、煮湯的方式，並以易潔鑊來減少用油。調味料方面，可選用低脂、低熱量的調味如黑白胡椒、鹽、糖、豉油、薑、葱、蒜頭等，減少使用現成的醬汁。」Kathy說。

此外，豬肉的煮法亦會影響其營養。「一般而言，在確保煮熟豬肉的前提下，烹調的時間愈短，營養的流失程度就愈少，因為熱力可破壞一些不耐熱的營養如維他命B，所以快炒、煎等短時間的煮食方法，會較長時間的炆、紅燒、燉等較能保留更多的營養。」

【營養師推介湯水】

想煲返啖靚湯，常見的湯料豬肉就派上用場，而Kathy對煲湯的健康建議就有以下3點。「首先是選瘦肉，因為肉類的脂肪會溶於湯水中；第二是時間要控制在兩小時內，因為維他命B、C等水溶性營養素會容易被高溫破壞而流失；三是湯渣，即使煲過湯，大部分的營養仍保留在其中，因此建議飲湯時連湯渣食用。」

番茄薯仔紅蘿蔔豬肉湯

材料：番茄2個、薯仔2個、紅蘿蔔1條、豬肉200克、薑少許、鹽適量

做法：

1.所有材料洗淨後切塊，薯仔及紅蘿蔔去皮。

2.豬肉先用滾水出水，備用。

3.在煲內加入3碗水，水滾後放入所有材料（番茄除外）。

4.滾起後改為小火煲1小時，加入番茄再煮15分鐘後，加鹽調味即可。

佛手瓜馬蹄無花果粟米瘦肉湯

材料：佛手瓜2條、馬蹄10粒、無花果4粒、粟米1條、瘦肉200克、鹽適量

做法:

1.所有材料洗淨後，佛手瓜、粟米切塊、馬蹄切粒。

2.瘦肉先用滾水出水備用。

3.在煲內加入3碗水，水滾後放入所有材料。

4.再次滾起後改為小火煲1小時，加鹽調味即可。