蔡嘉欣褲頭鬆到甩　大晒收身成果

選港姐出身的蔡嘉欣，本身是Model，身形一向都Keep得好好，但早陣子因為肥咗，她即刻展開減肥行動，並宣布減磅成功，她在社交網上載成果，穿上運動bra的她拉開運動褲，見到褲頭鬆晒，塞得成個拳頭落去，她寫道：「呢條褲終於鬆返！2月新年、跟住第五波開始，居家抗疫時期我成日喺屋企坐+攤喺度，無戒口，係咁食飯食碳水同埋零食，到2月尾發現自己着呢條褲啱啱好，就知大鑊啦。」

她指呢條褲係她一把尺，係佢幾年前較肥時候穿的尺碼，她仲分享其減肥餐單，她說：「堅持了大半個月的低碳飲食 + 1星期3-4次的小量運動，條腰終於返嚟。」每朝起身她就飲一杯防彈咖啡，午餐可以食少少碳水，晚餐通常就真係完全cut carbs!，食物以肉類、蔬菜、蛋白質為主。她以過來人經驗，建議減肥人士可以嘗試低碳飲食，她指因為碳水化合物同埋糖，除咗令人容易水腫肥胖，又成日搞到個人好為食同好攰，低碳飲食就會逼自己身體唔好靠糖分去提供能量，轉為用油脂提供能量，可以幫助燃燒脂肪，咁樣個人就會keep住覺得精神好好，頭腦清晰，冇咁容易攰！

她坦言生酮飲食對她有點難：「因為我依然想偶爾食少少飯、我又好鍾意食麵包、飲返杯珍珠奶茶、食少少朱古力，所以不要勉強自己過分戒口，Keep fit也好、減肥也好，最緊要搵啱自己嘅方法，而我嘅方法就係低碳，7分飲食、3分運動，繼續努力keep fit，享受過瘦的身體就接受唔到自己肥。」