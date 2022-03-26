潮跟爆紅動畫　認識Cosplay文化

2022年過了3個月，ACG迷（動漫及電子遊戲迷）廣泛討論的動畫既非《鬼滅之刃 遊郭篇》，也非《進擊的巨人Final》等知名作品，而是每有新集數必定引起Cap圖熱潮的《戀上換裝娃娃》！這套以Cosplay為題材的戀愛動畫，不單紅了女主角喜多川海夢，使Coser們爭相扮演，更高度呈現Cosplay文化，令大眾明白扮演二次元角色的苦與樂。今次一於找來相關達人，同大家剖析此作大熱原因，兼教埋大家真實換裝技巧啦！

引起Coser共鳴

《戀上換裝娃娃》由日本漫畫家福田晉一繪畫，講述從小立志成為女兒節娃娃工匠的男高中生五条新菜，在幫助女主角海夢製作Cosplay服裝後，一起成長追夢的故事。漫畫早於2018年1月連載，但要到近期由CloverWorks製作的動畫播放才真正大熱，每集少少甜、多多趣的「福利」鏡頭固然是原因之一，在港開了15年Cosplay用品專賣店、幻想工坊店主Ruby道出真正原因：「許多人不明白Cosplay文化，這套動畫深入淺出展現這個圈子的真實情況，例如文化祭盛況、夏天出Show辛酸，又會描寫梳化服等換裝小知識，講得好貼地，Coser們覺得有共鳴，圈外人又感到有趣，人氣自然幾何級上升！」

化妝處處是學問

Ruby表示早年Cosplay在香港還未盛行，難以購買相關道具，遂決定開舖從日本直接入貨，方便自己及同好。走入她的店舖，Cosplay道具琳琅滿目，單是隱形眼鏡就掛滿整道牆壁。「動漫角色的眼珠五顏六色，這些Con都是特製，想上鏡Sharp些可選鮮紅或鮮黃，想自然冇咁惡建議戴檸檬黃。反串男角的話可戴無黑邊細直徑的款式，這樣眼神會更加銳利。」化妝方面，Ruby指由於影相會被相機「食妝」，所以上色要比平時誇張，可用粉紅、紫色等做眼影以突出雙眼。另外拍攝前化8成妝即可，方便與攝影師溝通後進行微調，處處都充滿學問。

膠帶假髮助修形

二次元角色大多小顏V臉，要呈現就必須借助提拉膠帶。Ruby示範把膠帶貼於Model臉頰兩側，即能銳化臉部輪廓；固定在雙眼兩邊則能改變眼睛形狀，造出眼角提起或下垂效果。「戴假髮都可令臉部視覺上變細，也有顯白效果。Cosplay假髮主要有角色造型款，髮型、髮色均根據角色度身訂造，例如彌豆子假髮已做好漸變色效果。假如扮演的角色比較偏門而沒有廠商生產，則可選擇基本款自行修剪或染色。」《戀上換裝娃娃》裏新菜會繪畫服裝三視圖，Ruby指雖然她們不設訂造服裝，但也有貼士畀新手：「整衫細好過大，因為貼身些會更上鏡。若動畫的素材不足，角色的Figure模型往往能提供資料，設計時不妨參考一下！」

Cosplay有「錢」途

Ruby指本地Cosplay界活躍人數約2萬人，並有暑假及萬聖節兩大旺季，店舖月入最好時達到6位數字，並以學生及剛上班一族為主要消費群。至於職業Coser則可從直播、出版個人寫真、參加商演、售賣周邊、參加攝影會等途徑賺取收入，名氣愈高收入當然愈高。以日本為例，部分頂級Coser每場攝影會的入場券可達每小時7,000日圓，高人氣如Cosplay女皇Enako更會簽約事務所，以藝人身份接Job，據知年收入超過1億日圓（約HK$646萬），十分誇張！

同場加映：世界各地人氣Coser

八犬：來自馬來西亞，作品也以超高像真度的服裝及背景見稱。IG擁有328多萬粉絲，真實性別是女生，但Cos的對象多為帥氣的男性角色。

Hana bunny：現居美國，在歐美圈擁極高人氣，IG追蹤數達167萬人。作風大膽身材超級火辣，能輕鬆駕馭擁有超不科學身材的角色。

KamuiCosplay：德國Coser，曾獲美國BlizzCon扮演大賽冠軍。妝容、服裝、道具全部自家製作，擅長扮演電子遊戲人物。