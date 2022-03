台灣歌手蕭亞軒(Elva)2021年曾被愛犬咬傷臉部,結果需要在家休養了1年多。誰知日前她突然在社交平台連續發了5篇貼文,全部與她的愛犬Gemi有關,她在發文中默默地為愛犬祈禱,希望能捱過這個難關,表示:「事情發生就是很突然,Gemi正在ICU努力著。」她又發文感激Gemi成全了她,表示「My most handsome most loving boy /you are the best of everything / you completed mama」,稱讚愛犬是最棒的並「完整了媽媽」。跟着又上載昔日與Gemi的合照,表示「May god be with us.(願神與我們同在)」不少粉絲留言打氣:「會沒事的」、「Gemi會好起來的」、「Gemi知道妳在擔心牠,妳也要好好的。」