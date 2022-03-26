WINNER上節目談心事　宋閔浩自爆患恐慌症

韓國男團WINNER昨晚（25日）亮相育兒專家吳恩英博士主持的節目《吳恩英的黃金諮詢室》，4名成員均表示從來不會向隊友講心事，因此覺得與隊友關係疏離，其中宋閔浩首度自爆患有恐慌症和躁鬱症，令隊友十分驚訝。

宋閔浩憶述發現自己患病的過程：「我從來沒有說過，在2017年底開始，我覺得無法呼吸，出現恐慌的症狀，覺得快要死掉，所以開始到醫院接受治療，醫生說我也患有躁鬱症，我正接受藥物治療。」當問到是何時開始出現症狀，他便說：「我記得是在拍《新西遊記1》、《姜食堂》和推出歌曲《FIANCE》的時候，我試過在拍《新》時因為太辛苦，所以暪着哥哥們一個人走出去哭，然後悄悄地走回去，在沒有拍攝的時候，我的人生就像是悲劇一樣。」他坦言一直沒有勇氣將心事告訴隊友，但很希望他們可以理解自己。

當吳恩英問及他與家人的關係時，他坦言家人並非他可以依靠的對象：「我不知不覺成為一個家庭的支柱，雖然家人很珍貴，但並不是我的避風港。」

至於隊友金振宇就指嫲嫲在去年11月去世，雖然很傷心，但一直沒有跟隊友說過：「我很少談自己的事，這是我的性格，如果有辛苦的事，就只會靠飲酒解決，起碼在飲酒時可以暫時忘記不開心的事。」