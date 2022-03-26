Tyson Yoshi新歌MV點擊被質疑造假　林家謙叫唔好咁重手

歌手Tyson Yoshi早前推新歌《I don't smoke & I don't drink》，其MV短短兩天在社交網逾10萬人觀看，可是該數據遭到旅遊達人Jerry.C質疑點擊率造假。對此，Tyson Yoshi昨晚（25日）與前輩張敬軒和林家謙開IG Live時，即就事件作出回應。

對於新歌MV點擊率被質疑造假，Tyson Yoshi說：「你就買Views，我唔買Views㗎！呢度萬幾人，我就係呢個圈嘅嗰把尺，我係唔買Views嘅！」林家謙即問社交網為何扣起他啲View數？Tyson Yoshi說：「我唔知喎，我叫人問咩有流量限制會Delay，人哋一日十幾二十Views又出度，我呢啲八十幾K，鼻屎數又出唔到喎，搞錯。」林家謙叫你下次唔好咁重手。Tyson Yoshi說：「我冇買呀大佬，我買仲會得嗰雞屎咁多？」林家謙再表示對方有首歌成千萬點擊？Tyson Yoshi說：「我得一首咋嘛。」

事緣Jerry.C在自己的社交網表示：「真心想問點解有啲本地歌手MV一出就單日100萬View，香港都係得七百萬人！」未知Jerry.C是否手誤把10萬打成100萬，而該帖文已被刪除。不過他的帖文遭到前無綫電視新聞主播余浩宗截圖，並指出Jerry.C有買粉絲的嫌疑：「朋友分享畀我，呀！旅遊達人，我都真心想問你，點解咁International咁多外國人follow，但社交網啲Views得1K，唯恐天下不亂就係你呢啲！」