奧斯卡終極預測　妮歌潔曼奪影后有暗湧？

國際影壇盛事、《第94屆奧斯卡金像獎》將於香港時間下周一（28日）在美國洛杉磯舉行，而美國權威電影雜誌《The Hollywood Reporter》（THR）就率先預測一下今屆的各個獎項賽果！

大家最關心當然就係最佳男女主角的賽果，雜誌認為由頭帶到尾的影帝奪標大熱門韋史密夫（Will Smith）最終會憑《王者世家》（King Richard）順利封帝。至於影后方面，他們則一致睇好《神聖電視台》（The Eyes of Tammy Faye）的美國女星謝茜嘉積絲婷（Jessica Chastain）將會獲獎。他們指今屆影后提名競爭最激烈，各位提名女星都「勢均力敵」，不過由於謝茜嘉已先後在《演員工會獎》以及《Critics＇Choice頒獎禮》上獲獎，所以似乎奪標的機會最大！

至於最佳電影方面，雜誌就認為Appl聾啞人士的勵志片《心之旋律》（CODA）將會獲獎。不過他們認為日本導演濱口龍介的《Drive My Car》最應該攞最佳電影。雜誌影評人指沒有第2套電影比此片更值得獲最佳電影！

而最佳男女配角方面，雜誌一致認為兩大熱門《心》的聽障男星Troy Kotsur以及《西城故事》（West Side Story）的Ariana DeBose將會獲獎。