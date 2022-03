前港姐冠軍陳凱琳(Grace)同鄭嘉穎結婚之後,生咗2個兒子,不過佢嘅身材並冇走樣,保養得相當好,被封為圈中靚媽!佢今日(26日)公開自己素顏,喺社交網咗條卸妝片,睇到佢卸妝之後個樣都係同化咗妝差唔多,皮膚望落冇瑕疵,係個黑眼圈深咗少少咋,唔講都唔知佢卸咗妝呀!唔少網民都表示好驚訝,大讚平日又要開工又要湊仔嘅佢,依然Keep得咁好,果然係女神!

有網民就錯重點話佢頭髮留到咁長都唔剪,佢就回應話:「haha i want to be like rapunzel princess(哈哈!我想成為長髮公主)」唔怪之得佢要留咁長頭髮啦!