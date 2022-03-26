【最強媽媽生】孖徐若瑄跳Zumba　林心如：拼了老命！

兩大台灣女星徐若瑄及林心如早前在大熱台劇《華燈初上》合作，分飾媽媽生「瓊芳媽媽」及「Rose媽媽」，雖然徐若瑄只是客串性質，出場只有大約4分鐘，跟林心如未有對手戲，但她們今日（26日）在社交網晒合照，同樣成為熱話，不消一小時已吸Like過萬。兩位「媽媽生」在相中攬頭攬頸又嘟嘴獻吻，盡顯姐妹情深，原來徐若瑄主動約林心如一起跳大熱健身舞Zumba，雖然跳到香汗淋漓，但都要親密合照留念。

徐若瑄留言：「Rose媽媽&瓊芳媽媽昨天跳完Zumba汗流浹背，女人30歲前是天生麗質，30歲後都是汗水和淚水成就來的，工作狂的2個女人，但再忙也要把運動行程排進去生活的行程裏！健康也很重要。（運動完也會有好氣色喔）多喝水，一起變美！」林心如回覆：「拼了老命了！」網友們笑指她們是「最強媽媽生」：「你們最強，快開最貴的酒！」、「蘇媽媽楊謹華也要來！」、「你們合作做媽媽生的話，酒店小姐們沒有生意，我們只會捧你們場！」

47歲的徐若瑄及46歲的林心如的確凍齡有法，加上她們未有動刀整容，難怪網友們指她們是天然美女掌門人，更是極級的凍齡專家。為保持身材健美，長期做運動，更在飲食及護膚下苦功以追求天然美，如林心如緊守「三分運動七分飲食」的原則，飲食以清淡、多蔬菜及少出外用餐為原則，尤其在疫情下她說意外發現自己有下廚天分，愈煮愈起勁。