消費券買手機　4月有咩新款揀？

新一輪電子消費券即將派發，首期5千蚊買大型電器未必得，但用來買手機就有好多選擇，即睇4月有咩手機新寵合你心水！

升級拍攝

Samsung Galaxy A一向抵食夾大件，新型號A53 5G都唔例外，集6.5吋FHD+ Super AMOLED屏幕、6,400萬像素4鏡頭、Exynos 1280八核心處理器、 8GB RAM、256GB及5,000mAH大電池於一身，支援25W快充及IP67抗水防塵，效能雖跟旗艦機有段距離，但仍稱得上應有盡有。拍攝功能亦獲得升級，新版Night mode能自動合成12張圖像以減少夜拍噪點，人像模式則透過雙鏡頭和AI準確捕捉景深和主體輪廓。此機將於4月1日開售，現正接受預售，買機送多重優惠，包括免費膠薄型背蓋、2個月YouTube Premium及3個月Spotify Premium體驗等。

億萬像素

HUAWEI nova 9 SE是該廠首部1億像素鏡頭手機，超高清4鏡頭系統包含1.08億像素超高清廣角鏡頭 、800萬像素超廣角鏡頭、200萬像素景深鏡頭及200萬像素微距鏡頭，支援Vlog拍攝及雙鏡錄像功能。其他硬件包括6.78吋P3廣色域屏幕、Snapdragon 680八核心處理器、 8GB RAM + 128GB ROM、4,000mAh電池等，其中電池對應66W SuperCharge，充15分鐘便有60%電量。美中不足是僅用到4G網絡，網速有點落後。即日至6月30日入手有機會獲贈HUAWEI Mini Speaker 一個。

同期最平

OPPO A76是同期最平新機，採用6.56吋90Hz屏幕，並內建1,300萬畫素主鏡頭及200萬畫素人像鏡頭。核心部分為Snapdragon 680加6GB RAM及128GB ROM，另配支援33W快充的5,000mAH大電池。雖然它是4G手機，但賣點是真3卡槽設計，插雙SIM的同時支援最高256GB外置記憶卡。手機現已上市，可惜沒有優惠，有點稍弱了吸引力。