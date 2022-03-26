【Zac玩Zac食】宅度假講古

講真喺疫情前只知道灣仔六國酒店係間商務酒店，唔係嚟宅度假都唔知佢係港島區歷史最悠久嘅酒店，植根香港89年,見證住香港一段段輝煌難忘的歲月。

六國飯店1933年開幕時,與九龍的半島酒店平分秋色，二次大戰期間右上方曾被炸掉一部分，一度停止營業，直至1945 年末才重開；戰後重建更設置夜總會，成為當時城中一時熱話。

來自英國曼徹斯特的李察‧美臣於50年代入住4個月，受到身邊環境的刺激完成著名小說《蘇絲黃的世界》，敘述一個英國人和一個香港吧女的複雜愛情故，而故事發生的背景，就正是六國飯店，及後更拍攝成荷里活電影，香港因此在世界舞台上受到注目。

位處灣仔海旁的六國飯店原本樓高7層，面臨海港，因填海後的灣仔海岸線延長，且發展成金融區，飯店於80年代拆卸後重建，打造成29 層高的「六國酒店」，所有客房均設於19樓以上，於1989年落成時是香港唯一設有辦公室的酒店。

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Profile : Zacky Sun

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