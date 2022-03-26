憑《家族榮耀》復出幕前　陳梅馨最想演奸角

1988年參選港姐而入行的陳梅馨，當年完成劇集《樂壇插班生》後就幾乎絕迹娛圈，早前憑劇集《家族榮耀》回歸，再度獲得關注。她接受無綫娛樂新聞台《Star Talk》王鎮泉訪問，笑指拍攝《家》劇時相當緊張，幸得「丈夫」于洋及「女兒」梁靖琪鼓勵，又指其中一場與後者對話的戲，明明已熟讀劇本，可惜到了現場就空日一遍：「原本好有信心，但臨場演時有句對白Kick住，其實我都唔滿意嘅，但大家都好好話收貨。」她笑指劇集出街後，好友經常致電要求「劇透」。

談到今次復出，她透露是因為資深監製徐遇安：「佢有日打嚟，問我有冇興趣拍劇玩吓，佢話係梁家樹監製嘅，咁當時我做咗好多年餐廳，有啲悶悶哋就試吓，」梅馨「小試牛刀」後，寄望將來能有更多拍劇機會，問到最想嘗試角色，她即答是奸角。

情史被重提

談到再次活躍起來，以往情史被重提，她希望相關報道沒有影響到其他受牽連的人，並感嘆說：「我依家睇番以前都覺得好多嘢唔識處理，仲太後生，如果識處理，可能結果唔會係咁。」至於刻下愛情觀她說：「後生時冇諗過組織家庭或者生小朋友。（對愛情冇信心？）冇啦，我感情都寄托喺兩隻貓度，依家希望多啲寄情工作。（會結婚？）相信呢個機會微乎其微。」