顧定軒唔做廚師做演員：不想成世留喺廚房！

現年27歲的顧定軒（Zeno）早前接受電台訪問，2014年拍電影入行，2020參加選秀節目《全民造星III》，今年Zeno推出首支單曲《尼斯》正式加入樂壇，他表示當初製作《尼斯》這首歌沒想過要派台，他說：「其實一開始只係一個好單純為去年年底一個藝術展覽，並非刻意安排。」

出生於基層單親家庭的他，當年年僅19歲踏進電影圈，不過星途並不是一帆風順，2017年拍罷《藍天白雲》一片後，曾經經歷3年沒片拍的空窗期：「我試過做地盤及當客戶服務員維生，也試過學廚做了半年廚師。」他指當時做廚師收入穩定，多過做演員，不過他最終還是辭去廚師的工作，堅持追演員夢：「因為太穩定，我好驚成世人就留下這兒（廚房），我唔想咁樣，同埋我認為我得！我相信自己係做到（演員）嘅。」

兩年前他先後因兩齣電視劇《那些我愛過的人》及《男排女將》成功入屋，此時他卻宣布參與《造星》，最初在一片負面聲音中參賽，問到有沒有擔心會摧毀他的演員事業，他直言：「最初是拍《男排女將》時，肥仔、193及Jeremy等問我有沒有興趣參加，經理人沒迫我，完全是自己決定，是諗住博一鋪，純粹想挑戰自己有沒其他可能性。最初很緊張，也會想是否自己摧毀了自己的一生，過程中跳舞被鬧得最甘，是想搵窿捐，但感覺多樣衰都讓人家見過後，就再無包袱，毫無顧慮努力私下練習，見步行步應付每一集。」雖然Zeno於20強止步，但他表示已感到滿意和值得，形容自己上了人生很大的一課。

入行以來，他只與歌手陳凱詠傳過緋聞，他回應緋聞得啖笑，重申與對方只是好朋友關係，更指Jase不是他喜歡的類型。談及曾於電影《翠絲》演出過跨性別角色，又在《造星》中與張進翹飾演同志角色環節，Zeno坦承曾收到同志粉絲向他示愛私訊，表示想跟他拍拖及想做他隻貓。不過他覺得粉絲只是欣賞他，並非真的想與他發展：「我會回覆：『多謝啦！』」Zeno稱自己單身了4年多，對上一段感情是台灣女友，最終異地戀都是分手收場，他坦言恨拍拖，即使上位中也不怕公開戀情。