徐熙媛21歲「女兒」曝光　大方公開奪男友初吻過程

台灣女星大S（徐熙媛）與韓國男星具俊曄結婚成為城中熱話，近日有網民翻出大S過往的作品討論，當中她與古天樂合作的電影《保持通話》最多人講，而當時在片中飾演大S女兒「方如婷」一角的童星陳詩慧，原來她已長成21歲的少女，她更大方公開初戀男友照片，又自爆互奪對方初吻的經過，認真閃盲人。

2001年出世的陳詩慧過去代表作有電視劇《公主嫁到》、《護花危情》等，她外形可愛戲路又廣，曾參與謝霆鋒和房祖名主演的電影《男兒本色》，甚至是《保持通話》，都讓人對她印象深刻。陳詩慧長大後便將重心放回學業，2014年後就淡出幕前，但她依然活躍於社交網，情竇初開的她，不時上載與男友甜蜜點滴。

陳詩慧稱奪取男友初吻時，當日正是兩人第一次搭叮叮車、第一次穿情侶裝約會，她主動出擊在中環碼頭獻上初吻，並自嘲：「真是哪有人把它給初吻給一個見了一面就喜歡的人，真傻，不過你走運了，遇上一個像我這樣負責任的人！」她又指錫完之後自己也不好意思原地冷靜了幾分鐘，最後對男友放話：「無論一年前還是一年後，還是一萬年後你也不能忘記你還有我，無論甚麼時候只要你願意讓我陪你，我都會一直在你身邊！」即引來粉絲回應：「哇！這狗糧灑得好甜！」