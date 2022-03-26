梅啟明寫悔過書　同小三割席求梅媽原諒

已故天后梅艷芳的母親覃美金（梅媽）早前登報與兒子梅啟明脫離母子關係，事緣去年底母子因電影《梅艷芳》涉侵權的訴訟而鬧不和，梅媽又大爆兒子欠債，無奈要劃清界線，梅啟明其後開記招，質疑梅媽受姪仔梅柏麟背後操縱，更揚言已報案會追究到底，對梅媽一直經濟支持他，不表感恩，並發表包二奶不會對兒子造成負面影響等歪理，認為自己並沒有錯。不過他今日（26日）突然跪低認錯，向傳媒發出數百字悔過書，公開向梅媽、太太和兒子道歉，承諾會照顧梅媽、愛太太及做好父親榜樣，又稱與第三者已分手。

他寫道：「我梅啟明不對，我有錯，我犯罪，我辜負了母親的期望，老婆的愛，失去兒子的好榜樣。沒有盡兒子，老公及父親的責任，做出對他們傷害的行為，不忠不義的行為，錯誤認識了第三者。」他表示經再三反省後，已決心離開了傳聞中的第三者，及對上次記者會上說出的不負責任言論向家人道歉。他重新表示：「感恩媽媽的養育及照顧！」解釋因自己是長兄關係，從小擔起家庭照顧弟妹的責任，長大後他對這責任很討厭，於是在梅媽前做出放縱行為：「我公開向媽媽道歉，感恩老人家一直的包容和支持，日後會努力盡兒子責任，好好照顧年長母親。」

他又向太太和兒子認錯，希望得到原諒，表示已深切反省：「明白這次不忠行為對老婆和兒子造成心靈傷害，影響了兒子的情緒，希望老婆及兒子再給我知錯就改的機會，我一定引以為戒，不會再犯和我一樣愚蠢的錯誤了，這次教訓真的很大很大。」感恩老婆為家庭付出和培養兒子，承諾日後會好好愛老婆，及做兒子好榜樣外，也會注意言行，望大眾也給他改過機會，他又表示：「勤奮工作，不會再做出不忠不孝行為，說出不負責任的說話。」他希望家人能繼續關心和支持他，對他的問題作出糾正。

梅啟明接受東網訪問時表示，已獲得太太和兒子的原諒，此悔過書也是由12歲兒子代他寫的，問到是否已與小三分手，他說：「係，分就分，最緊要唔想影響到細路仔，最緊要佢開心，（太太都原諒咗你？）一早接受我原諒，我哋喺番埋一齊，一齊住，（梅媽原唔原諒你？）唔知，覺得佢應該冇問題，佢最緊要我做好仔。」