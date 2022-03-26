許凱劇中左右逢源　網民集氣翻撻張楠

由內地藝人許凱與吳謹言主演的劇集《尚食》大結局，一眾演員的感情生活頓成網民熱話。粉絲着眼「皇帝」許凱現實中會否翻撻「王后」張楠，又重提「蘇司膳」王楚然去年單方面宣布分手，戲裏戲外同樣精彩！

內地劇《尚食》推出以來點擊不錯，台前幕後飲得杯落。許凱與吳謹言今次終修成正果，粉絲相當滿意。而許凱與張楠的昔日情史再次被翻出，2人早於2016年分別簽約製作人于正旗下，曾打得火熱兼有影皆雙，但不久便宣布分手。

分手後，他們先後被安排拍劇集《皓鑭傳》及《烈火軍校》等，而《尚》劇中許凱更與張楠飾演夫妻，惟男方對「貴妃」吳謹言情有獨鍾，張楠可謂含恨終老，戲裏戲外同樣得不到許凱。粉絲追劇之餘，亦猜測這對舊情人會否有「下文」。據知，該劇劇組早前踢爆，原先走在最前面的許凱特意放慢腳步，最後與舊愛並排而站，行動證明二人關係非水火不容。

至於「蘇司膳」王楚然下場悲慘，顏值卻獲網民關注。她與另一劇集《機智女法醫》的男主角王子奇因拍攝《玉骨遙》結緣，去年被拍得拖手，關係不言而喻。不過事後女方經理人於社交網發了兩張王楚然的獨照，留言「小王獨美」，暗示她單身，一對小情人似乎被棒打鴛鴦，幸王子奇事業發展愈見順利，可謂吐氣揚眉。

另外，「錦衣衞」王一哲與白鹿早前被拍得私下相約飯聚，緋聞隨即甚囂塵上，雖然後者稱聲只是普通朋友見面，但依然引起外界猜測，剛巧4年前白鹿與許凱的「戀情」曾一度炒得火熱，未知許凱與王一哲今次「情敵」合作，會否分外眼紅。