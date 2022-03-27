【是日通勝】

農曆二月廿五

壬寅年 癸卯月 己卯日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：祭祀、掃舍、沐浴

忌：出行、安床、祈福

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：15、25、26、37

幸運顏色：紅、橙

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：幹勁十足，今天有能力擺平生活上各種難題。

金牛座：易因猶豫不決而錯失工作機會，銀色助開運。

雙子座：遇到問題必須及早正視，逃避是不能解決的。

巨蟹座：宜努力拓展人脈關係，將對事業發展有幫助。

獅子座：投資傳來捷報，宜見好就收，切忌貪得無厭。

處女座：財運好轉，煞停了揮霍習慣，收支回復平衡。

天秤座：瑣事纏身，已婚者易顧此失彼，冷落另一半

天蠍座：被迫為公事犧牲休假時間，內心感到很無奈。

人馬座：敞開心扉與老友閒聊，有助驅走心中的悶氣。

山羊座：有望認識具影響力的人，可為投資提供助力。

水瓶座：容易招惹口舌是非，今天適宜少說話多做事。

雙魚座：突發事故接連發生，肩膊上的壓力與日俱增！

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）蛇 桃花旺

（跌）龍 小人多

鼠：財不可以露眼，保持低調，可避免破財。

牛：不要讓身心過度疲累，今天宜休養生息。

虎：受人事問題干擾，情緒鬱悶，心不在焉。

兔：心態上保持樂觀，有助遠離疾病的纏擾。

龍：財運稍遜，切忌貪便宜，提防小人暗算。

蛇：桃花旺，趁周日攜眷郊遊，感情可升溫。

馬：運勢欠佳，太依賴別人幫助，得不償失。

羊：偏財旺，有坐享其成的可能，令人羨慕。

猴：財運好轉，多與人合作投資，有利可圖。

雞：是日沖煞，感情路難行，必須保持冷靜。

狗：人緣不錯，跟友人閒聊，有助紓緩壓力。

豬：健康運一般，寢食不安，免疫力下降。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

起名字或改名要注意甚麼？

名字相當於人的招牌，好的名字可給人留下深刻印象外，運勢亦會更加順暢。從命理角度來說，好的名字可以令人的命運起到一個正面的積極作用。那麼當起名字或改名時需要注意甚麼？

1.根據自身八字喜忌

每個人的生辰八字決定了一生的走向，關乎我們的人生運勢和性格特點。每個人的八字都是獨一無二的，當運勢不好時，改名需要注意搭配符合自身的喜忌屬性，才能起到旺運、改運的作用。

2.姓名帶有好的寓意

人們自古喜愛帶有美好寓意的事物，名字也不例外。因為每個漢字都有着很深的文化內涵，賦予吉祥寓意的名字，能在一定程度上對自己的發展提供有利條件。

3.注意姓名五格數理之間的搭配

五格指的是姓名學中天格、地格、人格、總格、外格。每部分的筆劃數都對應着一種五行，通過這些五行之間的生剋關係，判斷名字的吉凶。因此在改名時要注意五格數理之間的搭配，以及相生相合的原理。

4.改名的作用

古語有云：「賜子千金，不如教子一藝；教子一藝，不如賜子好名。」一個符合自己的好名雅號，能給個人起到暗示引導的心理作用。正所謂好名相伴一生，一個意境高闊、言心言志的好名，是一筆取之不盡的無形財富。