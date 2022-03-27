中招風險高︱奧斯卡突提高門檻防疫　 GaGa班尼狄闖關危危乎

國際影壇盛事《第94屆奧斯卡頒獎禮》將於香港時間明日（26日）早上揭曉賽果，舉行前夕，大會突然收緊防疫措施，要求出席者呈交兩次核酸檢測結果，成功「過關」才可參與盛會，人人自危。已確診的導演堅尼夫班納估計未能及時痊愈出席，而擔任頒獎嘉賓的天后Lady GaGa，以及與韋史密夫爭影帝的「奇異博士」班尼狄甘巴貝治因早前曾與堅尼夫同場，有中招風險，隨時缺席頒獎禮。至於與謝茜嘉積絲婷爭影后的妮歌潔曼，恐怕亦會因腳傷而缺席。

由2001年開始，奧斯卡每年都在美國洛杉磯杜比劇院隆重舉行，去年受疫情影響而變陣，將頒獎禮「分拆」，分別在杜比劇院及洛杉磯聯合車站舉行限四人一枱的晚宴，場面冷清欠睇頭，創下奧斯卡收視新低點，美國只有985萬人次收看。

今屆頒獎禮回歸杜比劇院舉行，有份出席的人士隆重其事，不過又面臨新考驗！皆因大會要求出席者事前接受兩次核酸檢測並證實未確診後，才可以「過關」出席盛會，有荷里活經理人公司的消息人士透露：「每個人都在等待檢測結果，尤其大明星及提名者更是倍感焦慮，因為這可能是他們人生中最重要的榮耀時刻！」

BAFTA淪「播毒營」

奧斯卡大會今次實施嚴格防疫措施，有美國傳媒分析，此舉全因早前舉行、有「英國奧斯卡」之稱的《英國影視藝術文化學院頒獎禮》（BAFTA）成為「播毒營」，多位出席者在頒獎禮後確診，為免重蹈覆轍，奧斯卡大會才嚴陣以待。有參與BAFTA的確診者直言：「基本上，當日曾經與我交談的所有人都已經中招。」當中就包括憑電影《貝爾法斯特》（Belfast）獲7項奧斯卡提名的導演堅尼夫班納（Kenneth Branagh）。他現時正在隔離，恐怕未能趕及康復並出席頒獎禮。

除了堅尼夫外，獲12項最多提名的電影《犬山記》（The Power Of The Dog）亦至少有4名演員被爆於過去一周中招，而憑該片角逐奧斯卡影帝的「奇異博士」班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch） 與美國樂壇天后Lady GaGa，當日也有出席BAFTA，暫時未知是否已不幸中招，但可以肯定的是，他們同樣膽戰心驚，擔心未能「過關」出席奧斯卡頒獎禮！雖然GaGa未能憑電影《GUCCI名門望族》（House Of Gucci）提名奧斯卡影后，但已獲邀擔任頒獎嘉賓。

妮歌潔曼或因傷缺席

至於去年來港拍戲時獲港府開綠燈免檢的女星妮歌潔曼（Nicole Kidman），憑執二攤之作《成為里多卡之路》（Being the Ricardos）角逐奧斯卡影后，她當然不能再度「免檢」出席頒獎禮，但她早前拍劇令腳部舊患復發，有機會缺席，而本月初她已缺席奧斯卡提名人士午宴。

另外，美國權威電影雜誌《The Hollywood Reporter》（THR）作賽前預測，睇好韋史密夫（Will Smith）憑《王者世家》（King Richard）順利稱帝。影后方面，各提名女星勢均力敵，但對《神聖電視台》（The Eyes of Tammy Faye）的美國女星謝茜嘉積絲婷（Jessica Chastain）睇高一線，認為她會擊敗大熱的妮歌潔曼。謝茜嘉已先後在《演員工會獎》及《Critics＇Choice頒獎禮》捧獎，對於奪標自然更有信心！