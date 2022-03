中招風險高︱奧斯卡突提高門檻防疫　 GaGa班尼狄闖關危危乎

國際影壇盛事《第94屆奧斯卡頒獎禮》將於香港時間明日(26日)早上揭曉賽果,舉行前夕,大會突然收緊防疫措施,要求出席者呈交兩次核酸檢測結果,成功「過關」才可參與盛會,人人自危。已確診的導演堅尼夫班納估計未能及時痊愈出席,而擔任頒獎嘉賓的天后Lady GaGa,以及與韋史密夫爭影帝的「奇異博士」班尼狄甘巴貝治因早前曾與堅尼夫同場,有中招風險,隨時缺席頒獎禮。至於與謝茜嘉積絲婷爭影后的妮歌潔曼,恐怕亦會因腳傷而缺席。

由2001年開始,奧斯卡每年都在美國洛杉磯杜比劇院隆重舉行,去年受疫情影響而變陣,將頒獎禮「分拆」,分別在杜比劇院及洛杉磯聯合車站舉行限四人一枱的晚宴,場面冷清欠睇頭,創下奧斯卡收視新低點,美國只有985萬人次收看。

今屆頒獎禮回歸杜比劇院舉行,有份出席的人士隆重其事,不過又面臨新考驗!皆因大會要求出席者事前接受兩次核酸檢測並證實未確診後,才可以「過關」出席盛會,有荷里活經理人公司的消息人士透露:「每個人都在等待檢測結果,尤其大明星及提名者更是倍感焦慮,因為這可能是他們人生中最重要的榮耀時刻!」

BAFTA淪「播毒營」

奧斯卡大會今次實施嚴格防疫措施,有美國傳媒分析,此舉全因早前舉行、有「英國奧斯卡」之稱的《英國影視藝術文化學院頒獎禮》(BAFTA)成為「播毒營」,多位出席者在頒獎禮後確診,為免重蹈覆轍,奧斯卡大會才嚴陣以待。有參與BAFTA的確診者直言:「基本上,當日曾經與我交談的所有人都已經中招。」當中就包括憑電影《貝爾法斯特》(Belfast)獲7項奧斯卡提名的導演堅尼夫班納(Kenneth Branagh)。他現時正在隔離,恐怕未能趕及康復並出席頒獎禮。

除了堅尼夫外,獲12項最多提名的電影《犬山記》(The Power Of The Dog)亦至少有4名演員被爆於過去一周中招,而憑該片角逐奧斯卡影帝的「奇異博士」班尼狄甘巴貝治(Benedict Cumberbatch) 與美國樂壇天后Lady GaGa,當日也有出席BAFTA,暫時未知是否已不幸中招,但可以肯定的是,他們同樣膽戰心驚,擔心未能「過關」出席奧斯卡頒獎禮!雖然GaGa未能憑電影《GUCCI名門望族》(House Of Gucci)提名奧斯卡影后,但已獲邀擔任頒獎嘉賓。

妮歌潔曼或因傷缺席

至於去年來港拍戲時獲港府開綠燈免檢的女星妮歌潔曼(Nicole Kidman),憑執二攤之作《成為里多卡之路》(Being the Ricardos)角逐奧斯卡影后,她當然不能再度「免檢」出席頒獎禮,但她早前拍劇令腳部舊患復發,有機會缺席,而本月初她已缺席奧斯卡提名人士午宴。

另外,美國權威電影雜誌《The Hollywood Reporter》(THR)作賽前預測,睇好韋史密夫(Will Smith)憑《王者世家》(King Richard)順利稱帝。影后方面,各提名女星勢均力敵,但對《神聖電視台》(The Eyes of Tammy Faye)的美國女星謝茜嘉積絲婷(Jessica Chastain)睇高一線,認為她會擊敗大熱的妮歌潔曼。謝茜嘉已先後在《演員工會獎》及《Critics'Choice頒獎禮》捧獎,對於奪標自然更有信心!