居家抗疫！張栢芝教仔挑戰耐性不惜一「砌」

女星張栢芝去年年底由內地返港，因疫情關係經常留在家中，雖然如此，但她的3個囝囝謝振軒（Lucas）、謝振南（Quintus）及三歲細仔張禮承（Marcus）都絕不會悶，因栢芝安排不少節目給他們，試過在家跟Marcus駕玩具車、陪Quintus會打鼓，而近日則跟大仔Lucas挑戰7,000塊Lego！

最緊要絕不放棄

她於社交網上載短片，陪着Lucas邊砌邊傾，笑言：「佢（Lucas）話點解人哋砌咁快，我哋砌得咁慢，呢個應該要砌成一年，我就同佢講唔好咁灰，砌一世都冇問題，最緊要係乜嘢呀？」Lucas笑言：「Don't give up！」短短幾句閒聊，盡顯兩母子的默契！

她一向教子有方，現年14歲的Lucas生得高大俊朗，她曾接受內地媒體訪問談到子承母業的可能性，直言不會抗拒，不過當然希望他們能夠過簡單的生活，她說：「我當然想兒子是很簡單的讀好書，遇到一個很單純、很簡單的小女孩跟他結婚，有一個單純的家庭，這樣子就OK！」

中環時裝店重開

另外，她於中環開設之時裝店早前因疫情而暫停營業，讓員工留家抗疫，但因時裝店員工覺得現今情況已有好轉，主動要求返時裝店開工，故時裝店已重開，一齊回復正常。