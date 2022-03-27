余思霆飛抵美國探母親：恍如隔世

前華姐冠軍余思霆早前被無綫委派到台灣拍攝綜藝節目，至今已有1年半時間，但仍未有歸期。近日，她難得工作期間有空檔，即隻身飛到美國紐約探望因疫情關係而兩年多未有見面的母親。母女甫見面即感到恍如隔世，雖然今次只能於當地逗留半個月，但她也化身廿四孝乖乖女，全天候陪伴母親食、玩、瞓。

久未感受過落雪滋味的余思霆，於Outlet掃貨期間突然下大雪，即聯同媽咪及友人走出戶外感受一番，童心未泯。她更興奮得拿起手機拍片自娛一番，及後母女二人亦擇日走去滑雪，享受於雪上的大解放，奔馳快感帶來的喜悅。

對於今次難得的假期，思霆受訪時仍難掩喜悅:「真係好開心，太耐冇見媽咪同啲朋友，咁啱滑雪之前落咗一場大雪，所以滑雪時感覺好好，其實今次我都拍咗好多片，之後會陸續放上平台，同大家介紹我成長嘅地方(美國疫情仲好嚴重?)我嚟唔使隔離，當地亦冇強制戴口罩，所以只有50%人會戴口罩，基本上戶外地方都冇人戴添，但如果睇騷、某啲餐廳就要已有打針的人士先可以進入。」談到新工作，她透露早前與藝人金剛合作的節目反應不俗，故即將拍住上再合作新節目，但要在回到台灣後先進行隔離，待「出關」後即投入拍攝。