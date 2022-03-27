研究報告指維他命D水平與感染2019冠狀病毒、重症及死亡之風險存在關連

【營業資訊】長江生命科技集團有限公司副總裁及科學總監杜健明醫生近日就有關維他命D與呼吸系統以至2019冠狀病毒的研究進行整理與分析，並發表了相關報告。

報告指出，維他命D是身體機能運作必不可少之元素，除促進骨骼健康外，亦能調節免疫功能、減少炎症等。自2019冠狀病毒疫情爆發以來，有關維他命D對預防或減輕冠狀病毒重症的探討屢見不鮮，雖然未能證實低維他命D水平是增加患疾風險之直接原因，但似乎愈來愈多研究顯示血液內維他命D水平低跟感染2019冠狀病毒、重症以至死亡之風險存在關連。

香港人缺乏維他命D情況普遍

一般來說，人體血液中維他命D濃度低於50 nmol/L 便被界定為不足。香港的一項研究發現，介乎18-26歲年輕人中，72%人士屬維他命D不足，參與研究人士之血液內維他命D濃度平均僅為42 nmol/L。

維他命D與免疫力

多年來，很多研究揭示維他命D能加強免疫細胞功能，以防感染及具抗炎特性。低維他命D水平跟增加受感染、患免疫系統紊亂及其他疾病之機會有關。

維他命D與呼吸道感染

眾多研究顯示低維他命D水平與呼吸系統感染有關，包括哮喘，以及由病毒及細菌引致之慢性阻塞性肺疾病。此外，維他命D不足與肺功能減弱亦息息相關。多項研究之統合分析發現，如每天或每周補充維他命D，可降低急性呼吸道感染的風險。