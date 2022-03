歌手譚嘉儀在疫情下愛上做運動和行山,早前她晒出行山照,身處受初級行山友歡迎的西高山,居高臨下欣賞海天一色的景致,看到雨後的陽光,她興奮留言:「Miss you so much!Where are you,sunshine n blue sky?」不過網民就將重點落在她的身材上,身穿運動bra top露出纖腰的她,身材玲瓏浮凸,獲網民大讚女神性感又fit。另外,近年跳出斯文形象將頭髮染成粉紅色的她,似乎有點悶,終於忍不住轉色,變回「金髮Baby」!