【心理測驗】飛進愛情海的花蝴蝶

愛情向來都難以理解，雖然每個人都有着自己的「公式」，但答案往往都是不由自己控制，都說理想型與真實並不相連，而你又知不知道最適合自己的戀愛關係呢？韓國「타로살롱」有一道據說非常神準的愛情心理測驗，一個選擇，就可看出你的戀愛屬性，不如一齊來究竟啦！

【問題】

假如有一天你走進開滿了4種不同顏色的鮮花花田中，此時有一隻蝴蝶飛來，你認為牠會停註在哪一款鮮花上？

A.粉色花朵

B.黃色花朵

C.紫色花朵

D.白色花朵

【結果分析】

A.戀愛比單身幸福

粉紅色正是戀愛的顏色，認為「一個人就很無聊」的你，可能一直都在談戀愛。你會從身邊的人之中尋找愛情的苗頭，會與有緣的人慢慢地相互了解，相處的時間愈長，會令你愈有安全感。對你來說，理想對象其實是選擇B的人。

B.只願找到對的人

你一直在等待那個「對」的人，不會因為想談戀愛而將就，當那個令你確信之人出現，才會使你安心走進愛情中。有很多愛好的你，即使只是一個人也可以過得很幸福，並不會覺得無聊。對你來說，更理想的對象是選擇B或C的人。

C.自由比戀愛重要

享受自由的你雖不是單身主義者，但也不愛談戀愛。獨處的生活，對你來說是幸福而簡單，長時間的獨立令你擁有瞬速決策的能力，不習慣被人左右。這樣的你，即使談戀愛仍然十分需要私人空間，所以同樣選C的人會更能與你相配。

D.需要能依靠的人

天生容易感到孤獨的人，因此十分渴望愛情，對你來說，有一個可以依賴的人就是滿滿的幸福。無論是從家人、朋友還是愛人之中，你都在尋找一份安心的感覺，穩定的人際關係，對你來說就是安全感的來源；同時選擇A或D的人，就會是適合你的人。