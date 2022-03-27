宅男女神郭雪芙　瘦身不瘦胸秘訣

宅男女神郭雪芙在《華燈初上》的表現非常亮眼，她飾演的愛子青春迷人。在第3季中更有一幕愛子身穿Deep V細肩帶爆乳裝露出豐滿身材，引起大家熱烈討論。究竟是如何同時擁有25吋蛇腰及32D豐滿上圍呢？按正常情況去瘦身往往一瘦瘦全身，連身材曲線都跟着肥肉一起消失，不過郭雪芙卻能夠成功減肥還保持到好身材，原來全憑自家一套心得，在瘦身階段中只需要跟她一樣，多做一個步驟就可以維持胸部大小，瘦得健康又美麗。

控制飲食

女神表示在減肥期間控制飲食非常重要，只要一時放縱，就會前功盡廢。絲打們切記要避免吃消夜，最好是睡前4個小時都不進食。皆因吃完就睡會難消化，食物會堆積在腸和胃內。而且高脂肪、高糖分的食物，身體比較難代謝，長久下來會有心血管的問題。她又提醒大家不要吃太油膩的食物，反而應多吃堅果和蔬果來飽腹，便能一邊消脂，一邊降膽固醇。

戶外運動

瘦身沒有捷徑可走，除了要戒口，還要花時間運動。郭雪芙透露自己不喜歡跑步，但跑步可以動到全身，是最快消脂的方法，所以她推薦大家用跑步來健身減肥。此外，從其社交帳號可見，她一有空就會做瑜伽和去爬山，她分享每次走登山步道都覺得很辛苦，但完成後都覺得無比開心，因為一整天的運動量夠了。而且在運動的時候，能散步吹風看風景會感到很滿足。再加上戶外運動能消除脂肪的同時，也可以放鬆心靈、減少煩惱，所以她大力推薦大家一試。

瘦身不縮胸秘訣：按摩胸部

郭雪芙的好身材有目共睹，除了在《華燈初上》的情節中可以看到，從她近日代言的內衣廣告中也看得到，是該瘦的地方瘦，應該有肉的上圍卻沒縮小。原來秘訣是每天洗澡後，集中按摩胸部10分鐘。此法既可促進血液循環，還可以搭配按摩手法不讓胸部縮水。有些人有胸部下垂的煩惱，也可以用按摩胸部的方法讓胸形更完美。