【放寬入境】亞洲各國「開閘」入境要求一覽

隨着香港疫情高峰漸退，港府亦宣布將取消「鎔斷機制」，從4月1日起不再把國家分作A、B、C三類，對英國、美國、加拿大、法國、印度、尼泊爾、巴基斯坦及菲律賓等9國的「禁飛」亦會解除。

踏入4月後，完成接種新冠疫苗之香港居民（包括持身份證的非永久居民），只要在登機前48小時取得核酸檢測陰性報告便可入境香港，之後進行14天檢疫，如第6及第7天快速檢測呈陰性便可提早「出關」，之後7天自我監測便可。但外國旅客暫時仍開關無期。

相比香港，其他鄰近國家其實更早已放寬入境，部分甚至已取消入境隔離，以下是各亞洲主要國家的最新入境防疫要求：

南韓．接種2劑疫苗免隔離

南韓自3月21日起，凡已接種新冠疫苗2劑者，只要在Q-Code檢疫資訊輸入系統填寫接種紀錄並附上證明，入境後便毋須進行7日居家隔離，但是巴基斯坦、烏茲別克、烏克蘭及緬甸人士除外。而入境者在入境前及入境第1天，亦要進行核酸檢測，入境後第6天也要快速檢測。從4月開始，入境者亦可使用各種公共交通工具。

日本．接種3劑疫苗免隔離

日本自3月1日起，放寬非觀光人士，包括商務客及留學生等入境限制，凡來自低風險國家地區人士，只要完成3劑疫苗，便可豁免隔離；如未打齊3針，入境後必需自我隔離3天，3天後快測呈陰性亦可解除隔離，沒做檢測便要隔離7天。

新加坡．開疫苗接種者通道

新加坡自3月15日起，已為香港、英國、美國等地開通了「疫苗接種者旅遊通道」（VTL），經它或來自第一類低風險國家及地區包括中國內地、台灣、澳門等地入境者，只要在入境24小時內自行快速檢測呈陰性，並把結果上傳當地指定網站，入境後可豁免隔離。

泰國．免隔離入境泰國簽證

泰國自2月1日起，18歲以上旅客只要已完成接種2劑新冠疫苗，在入境前60日申請「免隔離入境泰國簽證」（TEST & GO Thailand Pass）即可免隔離入境；18歲以下旅客不必接種全部疫苗，但也要申請簽證並有家長同行。現時入境者入境泰國前，仍需持有72小時內病毒檢測陰性證明，但4月1日後，入境者只需首天接受核酸檢測、5日後自行快速檢測並上傳指定機構即可。

馬來西亞．4月入境毋須隔離

馬來西亞自4月1日起將重新開放邊境，已完全接種新冠疫苗旅客，只需提交入境前42小時之核酸檢測呈陰性報告，入境馬來西亞後便毋須隔離，不過入境4小時內，仍需接受快速檢測。

越南．全面恢復國際旅遊

越南自3月15日起，已為國際旅客重新開放邊境，旅客只要符合越南入境及防疫要求，包括持有登機前72小時內核酸檢測，或24小時內快速檢測的陰性報告等皆可入境。而越南同時亦宣布，已恢復對德國、法國、意大利等13個國家單方面免簽證，去越南旅遊再沒難度。