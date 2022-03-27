大S仔女何去何從　張蘭又唔小心漏口風

台灣藝人大S（徐熙媛）與內地富二代汪小菲離婚近4個月，便已閃嫁南韓老公具俊曄。對於一對小朋友何去何從一直成為焦點所在，小朋友於會否隨母和後父到南韓生活?大S的妹妹小S曾表示要考慮就學問題，又指姊姊亦不可能帶着兩個小朋友到南韓生活，認為姊夫的職業是藝術創作，不一定要固定地點才可工作，故姐夫留在台灣生活的機會比較大。

不過，大S的前奶奶張蘭不時在直播中無意漏口風，曾表示希望孫仔和孫女陪在身邊，但又指「根本要不回來」。其後，她又轉口風表示跟大S無恩怨:「在我心中她永遠是我的兒媳婦兒」，似乎對兩個小朋友的未來安排已有所共識。昨日(26日)張蘭又開直播，再被網民追問孫仔、孫女的去向問題，她難掩激動的心情再不小心漏了口風，表示孫女、孫子愈來愈懂事：「暑假就能看見他們了，他們會過來。念完書後會回來的！」至於有網友提問是不是能分享一下孫仔、女們的照片？張蘭變得謹慎並拒絕，表示不能網上發布小孩的照片，認為：「這對他們也不好，私下裏我們相處好就行了！」

另外，大S老公抵台後經過了10天的隔離，再直奔大S豪宅進行7天自主隔離，直到今日（27日）可以出關。今早8點至中午時份，大S位於信義區的豪宅門外出現零星的高級名車以及外送員，但未見2人蹤影，門外的警衛也表示：「今天還沒看見他們。」由於小S曾表示要姊夫吃麻辣鍋，問到是否已約了今天敍舊？小S表示：「今天沒安排。」