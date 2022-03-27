早前捲酒駕風波　文俊英被爆追求網紅未果要求退錢

韓團帝國之子隊長文俊英早前被爆第二度捲入酒後駕駛風波，形象跌至谷底，近日他再被爆追求女網紅，因對方拒絕他的追求，竟向對方要求退錢。

網上直播主持Haru日前在節目中指男團成員A某向她展開追求：「他說是以粉絲的身份喜歡我，希望和我見面，我因為覺得有壓力，所以拒絕了，畢竟他的話令我覺得是告白。」Haru又公開A某發給她的私訊內容，當中包括「我有信心比世界人其他人都更珍惜和愛護你，請給我機會」、「你的樣貌、聲音、飲酒的習慣、笑聲和門牙都全是我喜歡的類型，好可愛」，積極地向Haru示愛，但Haru因為對方是明星，所以鄭重拒絕。

A某因為對被拒絕感到憤怒，要求Haru退回早前自己給的直播打賞費，而Haru就公開轉帳記錄，指自己已將約1萬港元退給A某。

其後有韓媒爆料指A某是文俊英，他昨日（26日）嬲爆在個人頻道發文反擊，大爆Haru曾聲稱會向打賞得最多粉絲發送19禁影片：「我呢，對你有沒有脫衣服不感興趣，但你說會向每天送你幾百萬、幾千萬韓圜的熱血粉絲們公開的一對一照片和影片到底是甚麼呢？為甚麼說是19禁影片呢？訂閱人數突破10萬的話，我就會公開。」