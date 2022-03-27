連詩雅自爆11歲遇變態佬　坐巴士被揩重要部位

由藝人蝦頭（楊詩敏）和連詩雅（Shiga）主持的網上節目《絲打圍爐》，日前邀請網絡女神嘉盈BB做嘉賓，三人齊齊分享被性騷擾經驗和對策，在網上掀起熱話。嘉盈身材火辣衣着性感，她和Shiga表示不時收到性騷擾私訊，Shiga更收過男女生的器官圖，極度惡心！

敢言的嘉盈BB認為：「唔怕賣性感，有靚嘢唔怕晒！」蝦頭即搶答：「如果我有Shiga條腿我都晒啦！」嘉盈憶述15歲時：「嗰陣着住校服搭小巴去同學屋企，當時成架小巴得司機冇客，我習慣坐司機後面嗰排，有個男人上車咁多空位唔坐，坐我隔籬，我已經覺得唔妥，落車嗰陣佢移一移讓我落，然後揸咗我pat pat一吓，之後仲跟埋我落車，我驚就走去便利店叫同學嚟接我！」

蝦頭也說15歲時的遭遇：「嗰陣搭叮叮（電車）我坐喺度書包放前面，發現膊頭有嘢頂頂吓…」蝦頭在書包拎了把鉸剪出來，任意揮動，其實當時驚到爆，但為免穿煲又做唔出大叫求救，惟有揮剪自保嚇退變態佬！

Shiga早於11歲就遇過變態佬，她形容自己當時還沒發育，不過外表已像14歲亭亭玉立，她說：「當年坐巴士被一名扮睇報紙的男子鬆踭揩重要部位，我唔敢出聲，之後先大喊一場。」她又重提被偷影裙底一事，幸好獲途人幫忙發聲：「我曾經試過被人偷影裙底，喺時代廣場長電梯，我唔知睇電話定咩，有人影我裙底，對面有個女人大叫：『小姐，個男人影你裙底！』跟住佢一支箭跑走，追都追唔到。」

眾女都認為兒時遇到變態佬都唔敢出聲，嘉盈更嬲豬表示唔少男人心態會覺得你着得性感，畀人非禮實屬正常，眾女激動指這個想法要不得！並呼籲各位女士，遇到變態佬要大叫唔好忍。