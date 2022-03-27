去去配件走！《哈利波特》機殼馬份都用

《哈利波特》雖已完結多時，但世界各地麻瓜依然熱情不減，所謂念念不忘必有回響，除了官方早排有20周年慶祝活動外，各式聯乘產品也排住隊出。最近配件品牌CASETiFY 就與華納兄弟合作，推出一系列《哈利波特》主題手機殼，更邀得飾演馬份的英國演員Tom Felton率先試用！

先講手機殼，圖案圍繞主角於霍格華茲初期的經歷為設計靈感，包括哈利與意若思鏡的第一次接觸、哈利的第一把飛天掃帚「光輪 2000」，以及曾在《哈利波特：消失的密室》中與哈利激戰的蛇妖等。Fans更可挑選分別採用葛來分多、赫夫帕夫、雷文克勞和史萊哲林四大學院的代表顏色和圖騰所設計的皮革手機保護殼系列，幻想自己成為魔法學生。

是次聯乘仲帶來品牌第一個透鏡保護殼，左右傾斜時內裏的 「動態照片」會向用戶展示劫盜地圖的內容，效果神奇！以上所有手機保護殼兼容iPhone及Samsung Galaxy等多個手機型號，同時廠方還推出一系列聯乘配件，例如金探子AirPods保護殼、採用不同學院顏色的限量版AirPods保護殼及Apple Watch錶帶，以及配有學院吉祥物飾物的串珠手機掛繩等。所有產品將於3月31日公開發售，麻瓜即日起可經以下傳送門登記成為優記選購名單。

同場加映︰高達手機架

日本「高達粉絲俱樂部」（GFC）最近推出了一款高達RX-78-2的盾牌手機架，由「高達之父」大河原邦男所代表的STUDIO大河原所打造。本體以鋁金屬加上黃銅作物料，可當作手機或平板支架，隨盒更附有自護軍的款式供替換，每個賣34,100日圓。